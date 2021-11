La vita in diretta, Alberto Matano senza freni: “Ho molto da raccontare …”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha stupito davvero tutti e, dopo che per anni si è parlato del suo orientamento sessuale sul quale lui ha mantenuto sempre il più stretto riserbo, in occasione della mancata approvazione del DDl Zan si è esposto e ha rivelato ciò che da tempo si vociferava.

Alberto Matano si rivela a La vita in diretta

Alberto Matano a La vita in diretta, qualche giorno fa, inaspettatamente, ha fatto coming out quando, parlando della mancata approvazione del DDL Za ha dichiarato,non senza commozione dopo aver mandato in onda un filmato sulla violenza ai danni di persone omosessuali: “Devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male. Perché è successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”.

Nei giorni successivi hanno iniziato a girare rumors su chi potrebbe essere il compagno di Matano e Dagospia ha lanciato una bomba insinuando che si potrebbe trattare di Vincenzo Spadafora che, qualche giorno fa, da Fabio Fazio ha fatto anche lui coming out.

Su Dagospia si legge così: “Matano e Spadafora sono molto amici (solo amici?)”.

Alberto Matano rivela: “Ho molto da raccontare”

A La vita in diretta, ieri, ospite di Alberto Matano è andata Serena Autieri che ha presentato il ritorno di Dedicato la trasmissione che ha già condotto e che tornerà e andrà in onda il sabato pomeriggio su Rai1.

Serena Autieri, parlando appunto della sua trasmissione ha chiesto ad Alberto Matano: “A chi vorresti fare una dedica? Vorresti raccontare qualcosa?”. E Matano prima ci ha pensato rimanendo in silenzio e poi, ha sorriso e ha detto: “Ho molto da raccontare…”.

Poi, quando La vita in diretta stava volgendo al termine, Serena Autieri ha chiesto ad Alberto Matano di andare da lei in trasmissione ma anche di cantare la sigla del programma e Matano, visibilmente in imbarazzo, l’ha però accontentata.

Venerdì scorso, Matano si collegò con Carlo Conti per l’ultima puntata di Tale e quale show e disse: “Grazie al green pass dopo un anno e mezzo siamo riusciti a far entrare di nuovo la nostra inviata Rosanna Cacio negli studi di Tale e Quale Show“.