GF Vip 6, Alfonso Signorini nella bufera e Sonia Bruganelli precisa che lei …

Lo scorso lunedì, 15 novembre 2021, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip a seguito della quale sul web sono nate una serie di polemiche. A provocarle è stata una frase pronunciata dal conduttore del noto reality show ovvero Alfonso Signorini che ha espresso il suo pensiero su una tematica molto delicata ovvero quella dell’aborto. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stata una delle opinioniste ovvero Sonia Bruganelli. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Alfonso Signorini al centro della polemica

Quanto accaduto lo scorso lunedì al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere, e continua a farlo a distanza di qualche giorno. Nello specifico durante una conversazione tra Signorini e Giucas Casella, nel corso della quale si parlava della cagnolina del noto illusionista attualmente incinta di sette cuccioli, ecco che il conduttore avrebbe pronunciato una frase che ha scatenato l’ira di molti telespettatori. “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”, queste nello specifico le parole di Signorini. Endemol, ovvero la casa di produzione del reality, ha preso le distanze da quanto detto dal presentatore e anche l’opinionista Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire per esprimere il suo pensiero sulla vicenda.

Il pensiero dell’opinionista Sonia Bruganelli

A finire nella polemica anche l’opinionista Sonia Bruganelli che al termine dell’intervento del conduttore avrebbe esclamato ‘Esatto’. La moglie di Paolo Bonolis è quindi intervenuta per spiegare il motivo di quella sua espressione. “Il mio esatto era sul non augurarsi aborti spontanei”, queste nello specifico le sue parole.

L’intervento social di Lorenzo Amoruso

Tra i tanti che sono intervenuti per esprimere il proprio pensiero su quanto accaduto vi è stato anche Lorenzo Amoruso ovvero il compagno di Manila Nazzaro. L’uomo al portale Fanpage.it ha rivelato “Quando ieri ero davanti alla TV e ho sentito Alfonso pronunciare quelle parole, giuro, ho pensato ‘Sono sicuro che non si sia reso conto di cosa ha detto, ora sarà travolto da polemiche”.Amoruso ha poi voluto precisare di non essere d’accordo su quanto accaduto in quanto in quel momento Signorini stava scherzando con Giucas e ha inoltre precisato “Alfonso è una persona molto acculturata e ha un enorme sensibilità“. Anche Tommaso Zorzi e la sorella Gaia sono intervenuti sui social mostrando di non essere d’accordo con le parole espresse da Signorini. Proprio Tommaso ha infatti dichiarato “Da uomo ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia la facoltà di scegliere”.