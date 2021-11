Marco Liorni senza mezzi termini: “Quando Alberto Castagna …”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Liorni è uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Dopo il grande successo ottenuto con Reazione a catena, programma con il quale è riuscito addirittura a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori durante alcune puntate, ecco che dallo scorso 30 ottobre è tornato a condurre un altro programma di grande successo ovvero ItaliaSì. Ma nel corso di una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni si è lasciato andare facendo una rivelazione importante sulla sua carriera. Di cosa stiamo parlando?

La rivelazione di Marco Liorni a Tv Sorrisi e Canzoni

Marco Liorni è un presentatore molto amato e seguito dai telespettatori perché molto bravo oltre che simpatico. Dopo il grande successo ottenuto con Reazione a Catena il conduttore è tornato alla guida di ItaliaSì. Ma nonostante il grande successo ottenuto nel corso degli anni ecco che vi è stata una rinuncia fatta anni fa di cui Liorni si è pentito e continua a pentirsene ancora oggi. “In passato, quando Alberto Castagna ha dovuto lasciare temporaneamente il programma per ragioni di salute, ho rinunciato alla proposta di condurre Stanamore su Canale5″, queste nello specifico le sue parole. Il conduttore ha poi precisato “Ecco, mi sono pentito di non aver accettato”.

Il suo sogno più grande

Marco Liorni ha poi continuato l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivelando che oggi ad un programma che parla di amore e rapporti di coppia direbbe si. E nello specifico direbbe si “alla proposta di un programma che parli di rapporti di coppia, di grandi storie d’amore incrociate con quelle di persone comuni e che tratti di educazione sentimentale”.

La sua più grande paura

Oltre ad aver rivelato rimpianti e sogni nel cassetto il presentatore ha poi proseguito rivelando qual è la sua più grande paura. Una paura che coinvolge i suoi tre figli ovvero Nicolò, Emma e Viola. “Temo che i miei figli possano incontrare una persona sbagliata che faccia loro del male, non fisicamente, ma piuttosto che li ferisca emotivamente”, queste di preciso le sue parole. A proposito di quella che è invece la sua vita oggi il conduttore ha rivelato che dopo aver provato per molto tempo a far prevalere la ragione sull’emotività ecco che oggi ha finalmente raggiunto un certo equilibrio. Liorni ha poi concluso affermando che nella vita può capitare di dover affrontare dei grandi dolori e quindi proprio per tale motivo bisogna godere di qualsiasi momento di felicità.