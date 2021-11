Mara Venier al veleno contro la Rai: “Se mi danno …”

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì 15 novembre 2021 è stata davvero molto particolare e ricca di colpi di scena. Nel corso di tale appuntamento è infatti intervenuta la nota presentatrice Mara Venier che però si è lasciata scappare una frase che è apparsa, ai telespettatori, come una frecciata rivolta alla Rai. Ma esattamente, cos’è successo?

L’intervento di Mara Venier al Grande Fratello Vip

Mara Venier è una delle conduttrici e donne della televisione italiana più amate. Proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì 15 novembre 2021 è intervenuta per mandare i suoi auguri a Giucas Casella e per salutare anche un’altra concorrente ovvero Katia Ricciarelli. L’illusionista ha infatti festeggiato il suo compleanno e il Grande Fratello gli ha fatto prima vedere un filmato in cui la sua famiglia, che lo segue con costanza e affetto, gli ha mandato gli auguri. Poi è arrivato all’interno della casa più spiata d’Italia il figlio James Casella ed infine è anche arrivata la telefonata di Mara Venier. La presentatrice infatti per molti anni ha lavorato a Domenica In insieme a Giucas e proprio per il grande affetto che li lega non ha voluto perdere l’occasione di mandargli i suoi auguri.

La telefonata e gli auguri a Giucas Casella

All’inizio della telefonata Mara Venier ha cantato ‘Happy Birthday to you’ e successivamente ha poi mandato un messaggio al suo caro amico. “Ciao Giucas, ti penso tanto in questi giorni”, queste le parole della Venier che ha poi proseguito “Giucas non ha mai provato a baciarmi, ti dirò una cosa! A me inizia pure ad infastidirmi. Potrei dire molte cose, potrei raccontare di alcuni suoi viaggi a Parigi. In qualche sauna, in Grecia…”.

Il saluto a Katia Ricciarelli e la frecciata contro la Rai

La Venier ha poi colto l’occasione per mandare un saluto ad una concorrente alla quale è legata da molti anni di amicizia. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli alla quale la celebre conduttrice di Domenica In si è rivolta affermando “Katia vai avanti! Hai seguito i miei consigli! Ti vedo felice e serena!”. La Ricciarelli ha risposto invitando la presentatrice ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ed ecco che è stato proprio a questo punto che la Venier ha risposto “Se in Rai mi danno il permesso vengo molto volentieri”. Le sue parole non sono passate inosservate ai telespettatori che le hanno interpretate come una vera e propria frecciata indirizzata alla rete per cui la Venier lavora.