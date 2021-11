GF Vip, Nicola Pisu una furia contro Miriana Trevisan “Non voglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nicola Pisu è l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello vip ed esattamente è uscito lo scorso venerdì. Ad ogni modo, qualcosa in sospeso con Miriana Trevisan era rimasto e così Nicola lo scorso lunedì è entrato ancora una volta nella casa per avere un confronto con la gieffina. Non è di certo una novità il fatto che i due abbiano avuto una sorta di amicizia speciale all’interno della casa più spiata d’Italia. In realtà Nicola è sempre stato molto sincero ed ha palesato un grande interesse nei confronti della Trevisan, la quale invece ha parlato sempre e solo di grande attrazione. Per questo motivo forse, il loro rapporto ad un certo punto si è interrotto, perché il figlio di Patrizia Mirigliani pare volesse di più. L’ultimo confronto tra i due è stato parecchio animato e Nicola pare sia intenzionato a non voler più vedere Miriana in vita sua.

Nicola Pisu, il confronto con Miriana Trevisan

Come abbiamo già avuto modo di vedere, è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello e pare che la nomination di Miriana sia stata forse decisiva per la sua eliminazione. Ad ogni modo, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Nicola ha potuto vedere tante cose e soprattutto in maniera diversa e anche in modo più distaccato e di questo ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì 15 novembre. «Ho visto molte cose he mi hanno fatto riflettere e oggi sono più distaccato», questo quanto dichiarato dal figlio di Patrizia.

Miriana divertita e completamente diversa dopo l’uscita di Nicola

In questi giorni dopo l’uscita di Nicola anche Miriana sembra aver ritrovato il suo equilibrio e soprattutto si è mostrata in una veste completamente diversa e molto più divertita. Avrebbe anche scherzato ed ironizzato in confessionale dicendo «Ho bisogno di innamorarmi mi mandate qualcuno di più grande». Su questo stesso argomento è intervenuto poi anche Alfonso, il quale ha chiesto l’intervento di Katia RIcciarelli chiedendo se secondo lei Miriana si fosse consolata troppo in fretta. La soprano a quel punto avrebbe risposto soltanto “Vabbè lo avete visto”. A Nicola questo atteggiamento non è proprio piaciuto, per questo motivo è entrato in casa ed ha esposto il suo pensiero alla Trevisan. «Ho visto cose che non mi sono piaciute, te mi sei mancata io a te no. Questo tuo modo di fare sapendo come stavo io a livello sentimentale l’ho trovato assurdo. Hai sempre un po’ dilungato il brodo. Mi hai illuso un minimo facendomi credere che fuori potevamo continuare e invece hai stoppato tutto per un litigio». Questo quanto dichiarato da Nicola, parole che hanno fatto infuriare Miriana.

Il confronto tra Nicola e Miriana, le parole in puntata

«Ho cercato di proteggerti da me. Io ho sempre parlato di attrazione e ti ho spiegato che volevo conoscerti fuori è vero ma come amica. Ero leggera in questi giorni? Sì è vero tu mi guardavi h24 e per questo quando sei andato via mi sono sentita libera perchè non avevo i tuoi occhi addosso». Questa la risposta di Miriana. Nicola però ormai sembra essere deciso ed ha reso partecipe la gieffina del suo pensiero. «Fuori ho riflettuto e penso che non ci potrà essere nulla neanche amicizia. Il tuo atteggiamento non mi pare giusto io sono stato sempre coerente te invece hai giocato è stato tutto sempre un dentro fuori». Miriana però non ha preso bene le parole di Pisu e piuttosto adirata ha risposto «Io sono stata troppo gentile se ti ho allontano l’ho fatto con carineria. A essere onesti ci si rimette sempre“. Insomma, niente pace tra i due, anzi potremmo dire che sono proprio ai ferri corti.