Damiano e Belen, lui scrive un post che lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Damiano David e Belen Rodriguez hanno un Flirt? Da diversi giorni sta impazzando letteralmente questo gossip che in realtà parlerebbe di una frequentazione tra la showgirl Argentina e il noto cantante e leader dei Maneskin. In realtà non ci sarebbe una prova che farebbe intendere che effettivamente possa esserci del tenero tra i due. Ma allora da dove nasce questa notizia?

Damiano David e Belen Rodriguez, i due hanno avuto un flirt?

Sembra che si sia trattato soltanto di una indiscrezione lanciata da una nota influencer direttamente sui social network. Questa segnalazione sarebbe rimbalzata su gran parte dei social ma dopo nemmeno 24 ore è arrivata la smentita da parte dello stesso Damiano, che tra l’altro è anche felicemente fidanzato e non ha di certo intenzione di mettere in crisi il suo rapporto per delle chiacchiere. Ma cos’ha dichiarato quest’ultimo?

Il commento di Damiano che smentisce categoricamente la storia con la showgirl argentina

Ebbene si, da diversi giorni si parla di un possibile flirt tra Damiano David, il leader dei Maneskin e Belen Rodriguez la nota showgirl Argentina che tra l’altro sembra essere in crisi con il suo compagno Antonino Spinalbese. Come abbiamo già avuto modo di vedere, non ci sarebbe alcuna prova che farebbe intendere che tra Belen e David ci sia una relazione. Si è trattato di una indiscrezione lanciata da una nota influencer ovvero Deianira Marzano, sulla base di alcune segnalazioni a sua volta arrivate da alcuni follower.

La smentita di Damiano

Dopo essersi diffusa questa notizia a macchia d’olio sui social network, ecco che Damiano attraverso una storia su Instagram ha voluto dire la sua e sicuramente ha voluto dire che è tutto falso e che non c’è una relazione con la showgirl Argentina. “Sto leggendo un mucchio di str***”. Queste le parole scritte da Damiano che tra l’altro è anche felicemente fidanzato con una ragazza di nome Giorgia Soleri. Anche in questo caso però Belen avrebbe comunque dovuto smentire questa notizia ma non sembra essere completamente intervenuta sulla questione. Ma per quale motivo? Del resto, dopo diverse settimane in cui si parla di una rottura con il suo compagno, Belen non ha fatto chiarezza nemmeno su questo aspetto. Non si sa quindi effettivamente perché la Rodriguez non voglia commentare le notizie che la riguardano. Che forse le vada bene così, che si parli di lei comunque?