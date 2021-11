Tu si que vales, Teo Mammucari senza freni sui concorrenti “Quando prima dell’esibizione …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, sabato 20 novembre 2021 è andata in onda la nuova puntata di tu Sì que vales ovvero il noto programma di Canale 5 che piace tanto ai telespettatori italiani. Come sempre tra i giudici era presente Teo Mammucari che insieme a Rudy Zerbi è considerato uno tra i più severi. Settimana dopo settimana i giudici all’interno del programma sono chiamati a giudicare appunto le esibizioni dei vari concorrenti, oltre che regalare al pubblico alcuni momenti di spensieratezza. Ebbene, proprio Teo Mammuccari in questi giorni sembra aver rilasciato una intervista nel corso della quale pare abbia voluto raccontarsi un po’ di più rispetto al solito, visto che in genere è stato piuttosto riservato. Ma cosa ha dichiarato?

Tu si que vales, Teo Mammuccari e la confessione sui vari concorrenti

Come abbiamo già avuto modo di vedere, in questi giorni Teo Mammucari ha rilasciato una importante intervista al settimanale Telepiù parlando del programma Tu si que vales e anche dei concorrenti che hanno preso parte a questa edizione ma anche a quelle passate. “Non amo quando i concorrenti raccontano i loro problemi prima di esibirsi. Perché così ti influenzano. […] E poi voglio che si diano da fare per proporre cose nuove. Per esempio non sopporto i prestigiatori che portano trucchi che si comprano nei negozi specializzati. Troppo facile”. Questa la confessione del giudice che è stato da sempre molto riservato ma che comunque è anche piuttosto diretto e di certo non si nasconde dietro un dito quando deve esprimere un suo punto di vista.

Il commento sul rapporto nato con i suoi colleghi

Poi sembra che sempre nel corso di questa recente intervista il giudice abbia voluto parlare anche di questa esperienza e dei rapporti con gli altri Giudici. Nello specifico Teo Mammucari ha voluto parlare del battibecco avuto con Rudy Zerbi, con il quale tra l’altro molto spesso in questi anni si è trovato a discutere. Teo ha voluto comunque tranquillizzare tutti dicendo che in genere ha legato con tutti i giudici, ovvero Maria De Filippi, Rudy e Gerry Scotti.

La confessione su Gerry Scotti

Poi però, a tal riguardo sembra abbia voluto fare l’ennesima confessione, dicendo di aver legato in particolar modo con Gerry Scotti. “Con Gerry è nata un’amicizia vera. Mi fa un po’ da fratello maggiore”. Queste ancora le parole di Teo Mammucari che ha deciso così di aprirsi e raccontare qualcosa di più intimo e privato.