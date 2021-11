Belen Rodriguez su Antonino Spinalbanese “Tu sai perchè … “

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez in queste ore, sembra aver confermato la crisi con Antonino Spinalbese. E’ da diverse settimane che si rincorrono delle voci relative ad una possibile crisi tra Belen e il suo compagno nonché padre della secondogenita Luna Marì, nata la scorsa estate. Fino ad ora nessuno dei due pare avesse confermato né tanto meno smentito questa storia. Ma cosa c’è di vero in questa storia?

Belen Rodriguez in crisi con il compagno Antonino Spinalbese?

In realtà però sia l’uno che l’altro e soprattutto Antonino, pare che abbiano dato comunque degli inizi e lanciato dei segnali attraverso i profili social. Nello specifico la Rodriguez in questi ultimi mesi sembra che di tanto in tanto abbia lanciato una sorta di frecciatina nei confronti del compagno, con cui potrebbe essere davvero in crisi. Alcuni post che sono stati pubblicati da Belén così come da Antonino, hanno fatto sorgere dei dubbi ai loro fan. Uno di questi post che sicuramente non è sfuggito ai follower è quello pubblicato da Belen.

Un post di Belen non lascia dubbi al riguardo, un follower commenta e la sua risposta gela tutti

La showgirl avrebbe nello specifico pubblicato un post ovvero un mare piuttosto agitato e nella didascalia avrebbe scritto queste parole «Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima». Sotto questo post sono arrivati tutta una serie di commenti e tra questi uno nello specifico avrebbe catturato l’attenzione del showgirl. «Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato». Questo nello specifico il commento lasciato da un utente e follower della Rodriguez al quale quest’ultima sembra abbia voluto rispondere, facendo anche una sorta di confessione o almeno così è stata interpretata da gran parte dei suoi seguaci.

La risposta di Belen conferma la crisi col compagno?

«Sai perché? Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa». Questa la risposta della showgirl Argentina ed in molti hanno interpretato queste parole come una sorta di riferimento alla storia con Antonino. Insomma, sulla base di queste parole effettivamente qualcosa nella vita di Belen sta andando per il verso sbagliato e viene da pensare che effettivamente possa trattarsi della storia con il padre di sua figlia. La speranza è che possa trattarsi di una crisi temporanea e che ben presto possa sicuramente tornare il sereno anche per il bene della piccola Luna Marì.