Adriano Celentano al veleno contro “il giornalista grassottello con i baffi” e poi dice a Maurizio Costanzo: “Tu …”

Adriano Celentano, qualche giorno fa, ha scritto un post al veleno sui social scagliandosi contro un “giornalista grassottello con i baffi anche tagliati male …”

Gli utenti hanno immediatamente pensato che Celentano, pur senza voler fare il nome, si fosse voluto riferire a Maurizio Costanzo perché la descrizione fisica pareva gli “calzasse a pennello”. Dopo che è diventata virale l’associazione “descrizione – nome”, Celentano è tornato sull’argomento scrivendo un post chiarificatore, direttamente a Maurizio Costanzo. Vediamo cosa è accaduto.

Adriano Celentano e il suo post al veleno

Adriano Celentano, qualche giorno fa ha scritto un post durissimo sui conduttori di talk show che ospitano i virologi: “Dal comando supremo di Provocata-Pandemia è stato emesso un nuovo BOLLETTINO di GUERRA, il quale ci informa che il vero pericolo dei contagi, oggi come oggi, sembra non dipendere tanto dal Virus, quanto da certi INSIDIOSI ESSERI chiamati INTERRUTTORI. Bestie docili al vedersi, ma i loro artigli sono a dir poco MICIDIALI. Essi si presentano come OSPITI sotto forma di esseri umani pronti a distribuire la loro rabbia (molto spesso con la bava alla bocca) nei vari Talk show”.

E poi ha proseguito così: “I Conduttori ignoranti, andrebbero licenziati tutti … Il capostipite di questi distributori di ODIO, non voglio fare il nome altrimenti non viene radiato, è un tipo grassottello coi baffi non sempre tagliati bene“.

E, ancora: ” … individui chiamati apposta per parlare sopra a chi (con pacatezza) dice cose sensate, in modo che L’onda NERA dell’ODIO sgorghi come un fiume in piena nelle case degli italiani. Ma i veri responsabili di questo grave INNESTO che sta mettendo a dura prova la pazienza degli italiani, sono i Conduttori. Andrebbero licenziati – TUTTI in TRONCO – sia maschi che femmine”.

E poi: “Non ci vuole tanto per capire che sono proprio loro i MAGGIORI RESPONSABILI di tutto questo ODIO che invade le strade. È chiaro che non lo fanno apposta. La loro è solo PURA ignoranza. PERICOLOSA, ma ignoranza. E io che sono il Re ne conosco bene la materia. Ma loro no. Perché ignorano completamente il fatto che per condurre una trasmissione ci vuole COMPETENZA. Poveri ignoranti che non siete altro… è questa la vostra disgrazia”.

Adriano Celentano chiarisce che “il grassottello con i baffi” non è Maurizio Costanzo

Dopo che si è sollevato un polverone perchè in tanti hanno creduto che il molleggiato si riferisse a Costanzo, Celentano ha scritto un altro post chiarificatore: “Caro Costanzo, detto anche Maurizio il grande! Quando parlavo del grassottello coi baffi non sempre tagliati bene, non mi riferivo a te. Tu anche quando attacchi non sei mai arrogante. Sai, i giornalisti a volte non capiscono…”