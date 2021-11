La vita in diretta, Alba Parietti gela Alberto Matano: “Non voglio …”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 23 novembre, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito, dal giornalista calabrese, Alberto Matano.

Ieri, tra gli altri ospiti presenti nel segmento pop della trasmissione, c’era anche Alba Parietti che è stata molto dura sul giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli affermando, con assoluta determinatezza, che di lei non intendeva parlare. Vediamo cosa è accaduto.

Alba Parietti su Selvaggia Lucarelli: “Non parlo di lei ma dei concorrenti di Ballando”

Ieri, nella puntata quotidiana di La vita in diretta dedicata al programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, si è affrontato, ancora una volta, il tema della lite tra Morgan e la Lucarelli avvenuta due puntate fa.

Alberto Matano ha chiesto ad Alba Parietti di esprimere la propria idea sulla vicenda chiarendo, però, così fin dall’inizio: “Sappiamo tutti che tu su Ballando con le stelle e Selvaggia Lucarelli hai una posizione precisa, ma ti chiedo di essere il più obiettiva possibile”.

E Alba Parietti gli ha risposto, con la solita schiettezza che la contraddistingue, così: “ Non voglio parlare di Selvaggia Lucarelli, parlo dei concorrenti di Ballando con le stelle e mi ci metto dentro anch’io perchè ci sono passata…”.

Alba Parietti a La vita in diretta parla di Morgan e dei concorrenti e dice: “Morgan a Ballando ce la sta mettendo tutta, ingiusto giudicarlo su questioni diverse dalla danza”

Alba Parietti , dopo che ha chiarito che su Selvaggia Lucarelli non intendeva esprimere alcuna opinione ha continuato così:“I concorrenti di Ballando con le stelle lavorano un’intera settimana, dal lunedì al sabato, facendo una grande fatica fisica. Morgan ce la sta mettendo tutta. Se a fine esibizione ci si sente giudicati per qualcosa che non c’entra nulla con il ballo, si sbrocca!” .

Dunque, pur non volendo parlare espressamente della Lucarelli, come ha tenuto a precisare, la sua idea su ciò che è accaduto due puntate fa in diretta a Ballando con le stelle l’ha, comunque, detta.

Sulla Lucarelli si è limitata a dire: “ La questione tra me e Selvaggia Lucarelli è finita nelle aule di tribunale”.

E poi, sui voti dati a Morgan, ha detto: “Dare uno zero è intellettualmente disonesto.

Insomma, la Parietti ha, come al solito le idee ben chiare e ci tiene sempre ad esprimere ciò che pensa.