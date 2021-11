Adriana Volpe tende la mano a Sonia Bruganelli: “Noi due abbiamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come sappiamo da qualche mese sono le due opinioniste del Grande fratello vip 6. Inizialmente sembra che tra le due ci sia stato qualche problema. L’inizio di questa avventura condivisa è stato piuttosto scoppiettante e le due in diverse occasioni sono finite per litigare pesantemente, non soltanto in puntata ma anche fuori e soprattutto sui social network. Insomma, sembra proprio che non ci fosse una simpatia reciproca. Ad ogni modo, adesso le cose sembrano essere cambiate e per fortuna in meglio. Adriana pare che in qualche modo si sia ricreduta su Sonia. Ma cosa è accaduto?

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la guerra tra le due opinioniste del GF vip

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, soprattutto nelle prime settimane del Gf Vip 6, pare che non abbiano dimostrato di avere una simpatia l’una nei confronti dell’altra. Sono state protagoniste di diversi scontri, sia in puntata che i social network. Tutto sarebbe iniziato nel momento in cui Sonia, ha pubblicato sul suo profilo social una foto in compagnia di Giancarlo Magalli che come tutti sappiamo è il nemico numero uno di Adriana Volpe. Quest’ultima ha visto questo gesto della Bruganelli come una sorta di provocazione nei suoi confronti e lo ha anche palesato dapprima sui social network e poi durante una puntata del Grande fratello.

Settimane difficili quelle iniziali tra le due opinioniste

Tra le due opinioniste ci sarebbe stato un vero e proprio botta e risposta che ha appassionato tanto i telespettatori italiani. Adesso però, dopo diverse settimane di lavoro a stretto contatto, pare che le due siano riuscite in qualche modo a trovare un punto di incontro.

E’ tempo di tregua tra la Volpe e Sonia? Le parole inaspettate di Adriana

Ad ammettere questo riavvicinamento tra le due è stata proprio Adriana nel corso di un’intervista concessa alla rivista Confidenze dove ha parlato del suo attuale rapporto con la Bruganelli.”La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente”. Insomma, sembra proprio che sia acqua passata ormai i tempi in cui litigavano e non facevano altro che mandarsi delle frecciatine piuttosto velenose. In molti però si chiedono se questa tregua durerà a lungo.