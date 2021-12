Ballando con le stelle, Mariotto: “Le esibizioni di Morgan mi annoiano” e Morgan: “Io vorrei che tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan sta continuando la sua avventura a Ballando con le stelle dove, pare, si stia divertendo anche tanto, polemiche con Selvaggia Lucarelli a parte. Morgan, da sempre, è un grande artista e l’arte, in qualunque forma essa sia, lo affascina e lui ci mette sempre il massimo per far godere il pubblico di sé.

Che sia con discorsi, che sia con la musica che sia con la danza, Morgan mette in scena la sua personalità istrionica e anche la giuria di Ballando non ha potuto fare altro che riconoscere le sue innate capacità.

La polemica con Selvaggia Lucarelli si è un po’ attenuata ma non spenta del tutto, infatti, Morgan ha fatto un passo nei suoi confronti sabato scorso invitandola a danzare con lui un valzer e lei, rigida nella sua posizione, non ha accettato. Questo rifiuto non ha impedito all’ex frontman dei Bluvertigo di continuare a godersi la sua partecipazione a Ballando.

Morgan e Alessandra Tripoli sfidano Mariotto: “Vorremmo vederlo vestito diverso”

Un personaggio come Morgan non può di certo passare inosservato e anche se tutti gli altri concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle sono bravissimi, lui ha qualcosa in più per la quale catalizza la scena su di sé.

Fa eccezione uno dei giudici di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto che in più occasioni ha avuto modo di dire che le esibizioni di Morgan lo annoiano. E allora Morgan e la sua maestra di danza, Alessandra Tripoli gli hanno lanciato una sfida: “ Vorremmo vedere Mariotto con la camicia hawaiana!”.

E poi i due hanno anche detto che vorrebbero vedere: “ Zazzaroni legato alla sedia che non può alzarsi e Carolyn con la bacchettina che corregge l’italiano.”

Morgan spiega sui social come fa a farsi scivolare addosso le polemiche

Morgan sui social è molto attivo e, chiacchierando con i suoi followers ha spiegato che lui riesce a farsi scivolare addosso le polemiche in questo modo: “Per smorzare le polemiche uso la tecnica del farmi i fatti miei proprio, entrare dentro me stesso concentrato per risparmiare energia.”

Dopo che Selvaggia Lucarelli aveva attaccato Morgan dicendo che ha “problemi con tutti”, Valeria Fabrizi ha preso le parti di Morgan e, in occasione di un’ospitata a Oggi è un altro giorno il programma di Serena Bortone, ha detto: “Selvaggia dovrebbe chiederlo agli altri concorrenti che confermeranno che è uno che fa molta baldoria, suona, canta e un intrattenitore che si diverte.”