Alfonso Signorini senza freni su Soleil: “sono assolutamente convinto che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di una gieffina che sembra abbia davvero fatto parlare di se in questi mesi. Stiamo parlando ovviamente di Soleil Sorge, la quale per via del suo carattere così tanto particolare e pungente, è riuscita a crearsi un personaggio all’interno del reality. Inoltre, ad accendere ancora di più i riflettori sulla Sorge è stata questa “amicizia” particolare intrecciata con Alex Belli. Ad ogni modo, in questi giorni a parlare di Soleil è stato proprio lui, Alfonso Signorini. Ma cosa ha dichiarato quest’ultimo? Pare che Alfonso abbia parlato del futuro dell’influencer.

Alfonso Signorini parla del futuro di Soleil Sorge

Alfonso Signorini nelle scorse ore, nel rispondere ad alcune domande poste dai lettori di Chi Magazine, il suo giornale, sembra che abbia affrontato dei temi legati proprio al Grande fratello vip. Nello specifico ha parlato di Soleil, nel rispondere a delle lettere inviate da due lettrici. In una di queste, la lettrice avrebbe elogiato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre nell’altra pare che la giovane influencer sia stata fortemente criticata.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne criticata, le parole di Alfonso

L’utente avrebbe utilizzato delle parole molto forti nei confronti della Sorge, definendola “fetente“, “prima donna” a cui tutto è concesso. Ma non finisce qui, visto che la Sorge sarebbe stata anche additata come raccomandata. Alfonso, avrebbe cercato di rispondere alle lettrici, parlando di Soleil come di una ragazza dalla forte personalità, caratteristica che l’ha portata ad essere una delle protagoniste di questa edizione del reality. Una ragazza come Soleil o la si ama, o la si odia, per riprendere le parole di Alfonso che ha cercato di essere più obiettivo possibile. Secondo Signorini, Soleil proprio per questo modo di fare, nella sua vita farà sicuramente strada in questo mondo, che è quello dello spettacolo. “Ne sono assolutamente convinto”, avrebbe detto il giornalista.

La stoccata del conduttore

Poi nel corso di questa chiacchierata, il conduttore avrebbe anche parlato di un altro tema ovvero quella della plastica e dei ritocchini estetici. Una lettrice avrebbe sottolineato come all’interno della casa, ci sia un abbondante uso della plastica, ma non avrebbe aggiunto altro e fatto riferimento alla chirurgia .“Cara lettrice, ha ragione lei. Al Grande Fratello Vip c’è troppa plastica. E non solo in pattumiera… Un caro saluto”. Questa la risposta di Signorini che effettivamente è apparsa come una vera e propria stoccata nei confronti di diversi inquilini della casa.