La vita in diretta, Alberto Matano fuori di sé mai visto così: “Poi arrivano …”

Ieri a La vita in diretta i telespettatori hanno visto un conduttore, Alberto Matano veramente fuori di sé come poche volte accade di vederlo. Ecco cosa è accaduto e quali sono i motivi dell’ira del giornalista calabrese.

Alberto Matano fuori di sé

Ieri Alberto Matano si è molto arrabbiato perchè una sua inviata, la giornalista Ilenia Petralcalvina è stata insultata mentre stava lavorando per la La vita in diretta.

Ilenia Petracalvina si trovava in centro in provincia di Ancona dove vive l’uomo che è stato accusato di aver paleggiato la giornalista Greta Beccaglia .

Ilenia Petracalvina, in apertura di collegamento, ha detto ad Alberto Matano: “Ci hanno insultato. Alcune persone ci hanno visto e ci hanno detto che siamo dei giornalisti infami. Ci considerano lo strumento per cui forse si sta infierendo su quell’uomo…”

E Alberto Matano, contenendo a stento la rabbia, ha sdetto: “Perdonatemi se mi scaldo! …

Accade ancora una volta! Una giornalista è in diretta per documentare qualcosa che è accaduto e viene insultata! Questo ci indigna profondamente. Noi stiamo facendo il nostro lavoro, siamo cronisti, non siamo giocando!”

E l’inviata, di rimando ha commentato: “Alberto, ce l’hanno con l’intera categoria” perhcè proprio mentre lei parlava con Matano altre persone si sono avvicinate a lei per insultarla e dirle parolacce. E Matano ha detto: “Poi arrivano le scuse postume!”

E, ancora: “Tutto questo non è bello da raccontare. Poi arrivano sempre le scuse postume! … Non siamo lì per spettacolarizzare o inveire contro qualcuno. Mi dispiace che tu sia oggetto di insulti mentre fai il tuo lavoro. Ti siamo vicini, Ilenia”.

Poi Matano ha detto che gli sarebbe piaciuto se l’uomo accusato di palpeggiamento nei confronti della giornalista avesse rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni de La vita in diretta ma l’uomo ha deciso di non parlare più con la stampa forse consigliato dal suo legale.

Alberto Matano contro Morgan

Alberto Matano, che oltre a condurre La vita in diretta è anche un commentatore fuori campo a Ballando con le stelle, qualche giorno fa si è scontrato con Morgan. E’ lo stesso Matano a raccontare: “Ad un certo punto io ho detto a Morgan di non esagerare: ogni giudice ha un suo riconoscimento specifico, è una gara, Morgan non può eccedere così. Lui ha un po’ deragliato da un mio punto di vista, perché anche di fronte ad una serie di critiche tu non puoi alzare i toni in questo modo, quindi gliel’ho detto e apriti cielo! Pure io sono poi finito nel suo mirino, quindi mi sono fermato lì.”