GF Vip, lite furibonda tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, interviene Signorini ma la Bruganelli …

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le due opinioniste del reality più famoso di Mediaset, ovvero il Grande fratello Vip. Sin dall’inizio sembra che le due non siano proprio andate d’accordo ed effettivamente nelle prime puntate hanno anche litigato pesantemente. Poi sembrava essere arrivata una tregua, ma adesso la situazione sembra essere degenerata nuovamente. Proprio nel corso dell’ultima puntata, ed esattamente durante la pubblicità, tra le due sarebbe scoppiata un’animata discussione. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste tornano a litigare

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, quest’anno le due opinioniste del reality sembra proprio che non vadano d’accordo. Lo avevamo già intuito agli inizi del programma, ma adesso sembra sia arrivata la conferma. Dopo una tregua, durata solo qualche settimana, le due sono tornate a discutere. Il tutto è accaduto lo scorso lunedì 29 novembre, durante una pubblicità.

Lite tra Miriana e Soleil, la Bruganelli scende in difesa della Sorge

Pare che tutto sia iniziato quando entrambe le opinioniste sono state invitate a commentare la discussione avvenuta tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Quest’ultima sarebbe stata accusata di aver avuto poco rispetto per le altre donne, Miriana invece è passata per una persona che fa il doppio gioco all’interno della casa. Le due opinioniste avrebbero iniziato a discutere, durante uno spot pubblicitario, per via di un qualcosa condiviso da un utente social che però pare fosse presente in puntata, tra il pubblico. Sonia nello specifico avrebbe preso le difese di Soleil, scatenando la rabbia della Volpe.

Si accendono gli animi tra le due opinioniste, volano parole pesanti

“Ma stiamo scherzando? Non può passare un messaggio del genere. Ci sono milioni di donne che ci seguono e che Soleil ha insultato con la sua frase”. Queste le parole della Volpe, che non ha proprio sopportato il fatto che Soleil abbia tirato fuori durante la discussione con Miriana il discorso dell’asportazione di utero e menopausa forzata. Sarebbero volate parole molto pesanti. “Sei l’apoteosi della donna fragile e debole”, queste le parole riferite da Sonia ad Adriana.Tra le due opinioniste sarebbero volate delle parole molto forti tanto che ad un certo punto il conduttore Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire. Ad ogni modo, l’intervento del conduttore è servito ben poco perché le due hanno continuato anche durante la pubblicità e si sarebbero insultate a vicenda.