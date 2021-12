Ballando con le Stelle, le prove durano fino a tardi e Alvise sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando Con Le Stelle è uno dei programmi più amati e seguiti del sabato sera. Un programma condotto da Milly Carlucci e in onda ormai da molti anni che settimana dopo settimana tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori. I concorrenti ogni sabato senza alcun timore si mettono in gioco e mettono a dura prova le loro resistenze ma anche le loro capacità. Proprio di recente però uno dei concorrenti si è lasciato andare ad un duro sfogo del quale si sta molto parlando nelle ultime ore. Ma, di chi stiamo parlando e quali sono state le sue parole?

Grande intesa a Ballando con le Stelle tra Alvise Rigo e Tove Villfor

Alvise Rigo e Tove Villfor sono una delle coppie più apprezzate di Ballando con le Stelle. Una coppia che settimana dopo settimana mostra sempre di più oltre che la propria bravura anche la propria affinità. I due infatti puntata dopo puntata dimostrano di essere sempre più vicini e complici e anche i giurati hanno più volte dichiarato di trovarli davvero molto belli insieme. In molti parlerebbero di una grande intesa anche lontani dal palco e dalle telecamere di Ballando con le Stelle. E addirittura secondo alcuni rumors sembrerebbe che lui abbia anche conosciuto i genitori di lei. Dietro le loro splendide performance si nasconde però tanto lavoro e proprio nelle scorse ore Alvise Rigo si sarebbe lasciato andare pubblicando su Instagram un piccolo sfogo.

Una giornata di duro lavoro per la coppia di Ballando con le Stelle

Nonostante Alvise Rigo abbia più volte dichiarato di vivere delle bellissime emozioni all’interno del programma condotto da Milly Carlucci ecco che nelle scorse ore si è sarebbe lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Quella di ieri è stata per il giovane concorrente di Ballando con le Stelle, che nella vita è un personal trainer oltre che ex rugbista, una giornata molto pesante. Insieme alla maestra Tove Villfor hanno infatti dovuto affrontare una lunga giornata di lavoro e nello specifico ben sette ore di allenamento che sono terminate in tarda serata.

Lo sfogo del concorrente

E proprio al termine di questa intensa giornata di lavoro sono potuti tornare finalmente a casa per concedersi un po di meritato relax. Il duro lavoro della giornata sembrerebbe però aver messo a dura prova il giovane concorrente che poco dopo si sarebbe lasciato andare pubblicando su Instagram un piccolo sfogo. Adesso non rimane che attendere il prossimo sabato per vedere i due ancora una volta sul palco ad affrontare una nuova sfida.