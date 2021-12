Heather Parisi al veleno contro Selvaggia Lucarelli: “Povera donna, sicuramente …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’ ma anche opinionista del famoso programma televisivo ‘Ballando con le stelle’ è nota a tutti per essere sempre pronta ad esprimere i suoi pensieri senza alcun timore. Un aspetto del suo carattere che non piace proprio a tutti e che spesso la porta a trovarsi al centro di numerose polemiche. Proprio nelle scorse ore la donna è stata ancora una volta protagonista di un duro attacco da parte di un’altra donna dello spettacolo che l’avrebbe addirittura definita ‘uva acida’. Ma, di chi stiamo parlando?

Selvaggia Lucarelli contro i no-vax

Selvaggia Lucarelli la scorsa settimana era finita ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica per quanto accaduto durante una manifestazione contro il green pass dove un no-vax avrebbe colpito il suo smartphone con una testata. Proprio la Lucarelli non ha avuto mai alcun timore nell’esprimere la sua posizione in merito alla questione covid-19 e vaccini e proprio nel Gennaio del 2021 aveva espresso delle parole che hanno fatto tanto discutere e che hanno provocato la reazione di molte persone, compresa quella di Heather Parisi. “Madonna come vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti. Riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere. Per vedere quanti inflessibili no-vax restano al mondo”. Queste erano state di preciso le parole della Lucarelli nei confronti dei no-vax e alle quali la nota ballerina aveva risposto “Questo virus esiste già. Si manifesta in forme diverse come odio, fanatismo, intolleranza e settarismo. Distrugge i neuroni del cervello di chi lo diffonde e ne annienta l’animo umano. Non devi andare a cercarlo lontano. Ne profondi a piene mani giornalmente”.

Selvaggia Lucarelli e il suo regalo di Natale

Se in molti pensavano che la questione tra le due fosse ormai risolta ecco che adesso dovranno ricredersi. Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha condiviso un post sui social al quale la nota ballerina ha subito risposto esprimendo ancora una volta delle dure parole contro l’opinionista. La Lucarelli nello specifico si è espressa in merito al covid-19 e all’attuale campagna vaccinale precisando che per questo Natale, esattamente il prossimo 21 dicembre, si farà un grande regalo ovvero la terza dose.

La replica di Heather Parisi

Al post pubblicato dalla Lucarelli ha risposto proprio Heather Parisi. La ballerina ha di preciso affermato “Mi ricorda della favola di Esopo, “La volpe e l’uva”. Piuttosto che ammettere la sconfitta, Selvaggia Lucarelli dichiara che è un bel regalo di Natale. Povera donna, sicuramente uva acida!”. Come risponderà a tali parole la Lucarelli?