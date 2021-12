Mauro Corona fuori di sè: “Orribile, rozzo, volgare”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo molto discutere quanto accaduto negli ultimi giorni alla giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta tv nel post partita tra Empoli e Firenze. Ad esprimersi su quanto è accaduto è stato nelle scorse ore il noto scrittore Mauro Corona che nel commentare la vicenda ha utilizzato delle parole molto dure nei confronti dell’uomo che ha compiuto l’orribile gesto.

La giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta tv

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di quanto accaduto alla giornalista Greta Beccaglia. La donna si trovava fuori dallo stadio di Empoli quando ad un certo punto ha ricevuto una pacca sul sedere da parte di un tifoso. La vicenda ha scatenato davvero molte polemiche e in tanti hanno espresso solidarietà alla donna condannando il gesto compiuto dall’uomo che è stato poi identificato e denunciato. Tra coloro che si sono espressi vi troviamo anche il noto scrittore Mauro Corona, ospite fisso del programma condotto da Bianca Berlinguer. Lo scrittore ha espresso delle parole molto dure nei confronti dell’uomo che ha compiuto questo brutto gesto e che dopo essersi scusato ha parlato di quanto accaduto definendo il tutto semplicemente una goliardata. E proprio a proposito di ciò Corona ha affermato “Non sono solo i tocchi di mano, ci sono anche gli apprezzamenti triviali e ce ne sono molti di questi uomini. Non si palesano ovviamente, perché ora ci sono le leggi che li puniscono severamente”.

Mauro Corona contro l’uomo che ha molestato la giornalista

Mauro Corona non ha avuto alcun timore nell’esprimere il suo personale pensiero sull’uomo che ha compiuto questo brutto gesto nei confronti della giornalista precisando di essere soprattutto rimasto colpito dal fatto che tutto sia successo in diretta tv. “Questo qui non so se fosse fuori di testa, perché c’erano le telecamere, c’era una diretta, e tu vai a fare quel gesto orribile, rozzo, volgare, abominevole? A parte che avrà le sue conseguenze legali e con la giustizia. Fossi stata quella ragazzi lì gli avrei dato una microfonata”. Non sono mancate le belle parole invece per la giornalista e per la sua reazione sottolineando di essere stata molto elegante e nobile. A proposito del fatto che quanto accaduto alla giornalista in realtà, purtroppo, succede ogni giorno Mauro Corona ha precisato “Purtroppo molti non si rendono conto e questo viene dalle famiglie. Quando un bambino vede certi gesti dal papà, quel bambino crescerà con quell’idea che la donna se non tace le si debba dare un ceffone o si possa palpeggiare ovunque”. Corona ha poi concluso che bisognerebbe creare una nuova società ma per farlo ci vorranno molti anni.

La rivelazione di Greta Beccaglia

La giornalista vittima della molestia è tornata a parlare di quanto accaduto precisando che nel video diventato virale non si vede ma in realtà vi sarebbe stata una seconda molestia. La donna ha parlato dell’indifferenza delle persone presenti che le hanno fatto molto paura e, tornando a parlare del video ha precisato “a un certo punto c’è un tifoso che mi viene addosso e mi sfiora le parti intime”.