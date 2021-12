La vita in diretta, Alberto Matano gela un ospite: “Ma ti stai annoiando?”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 01 dicembre è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito dal giornalista calabrese, Alberto Matano. Matano, che ormai ha sbaragliato la concorrenza di Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio 5, è sempre più a suo agio nel ruolo di conduttore di un contenitore pomeridiano e, se all’inizio di questa nuova avventura, dopo essere stato per tanti anni mezzobusto del TG1 era un po’ legato e rigido, ora è assolutamente calato nel suo ruolo e si muove per lo studio e con gli ospiti con estrema naturalezza.

Alberto Matano diretto con un ospite: “Ma ti stai annoiando?”

Ieri, ospite da Alberto Matano a La vita in diretta è andato Claudio Santamaria che era collegato con lo studio per presentare la sua ultima fiction Tutto il mio folle amore che è andato in onda ieri sera per la prima puntata.

Quando Matano l’ha presentato, si è reso conto che Santamaria era un po’ distratto e allora, con simpatia, gli ha detto: “Scusate ma io vedo collegato con noi Claudio ma non so se ci sta seguendo, che suona la tromba. Scusa Claudio ma ti sta annoiando la nostra discussione? Perché ho visto che suonavi” ma il bravissimo attore gli ha risposto: “Stavo seguendo”.

E poi, a proposito, del provvedimento dell’Unione Europea che prevede che d’ora in poi si usino solo termini generici per le feste religiose per non offendere chi ha una religione diversa, Claudio Santamaria ha detto: “Se uno di religione ebraica mi dice Buona Pasqua vuol dire che lui mi augura che io passi quel periodo bene. Non capisco la polemica.”

Claudio Santamaria presenta a La vita in diretta la nuova fiction Tutto il mio folle amore

Ieri a La vita in diretta, Claudio Santamaria ha presentato la fiction che è iniziata ieri sera Tutto il mio folle amore e ha detto che si tratta di una: “storia vera riadattata”

La ficton è iniziata ieri sera alle 21.25 circa su Rai1 e i protagonisti sono Claudio Santamaria e Giulio Pranno.

Si tratta di una storia che si ispirata a Franco ed Andrea Antonello e Claudio Santamaria ha detto: “Salvatores ha riadattato questa storia in cui il padre ed il figlio non si erano mai visti”.

Come tutte le fiction di Rai 1, certamente, anche questa riscuoterà un grandissimo successo.