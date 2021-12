Amici 21, Alessandra Celentano una furia contro Garrison, interviene Maria De Filippi: “Non mi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri domenica 5 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Il programma, va in onda da tantissimi anni e sembra essere sempre molto amato dai telespettatori. Come sempre è stata una puntata ricca di emozioni, ma anche gli scontri e polemiche. Al centro delle polemiche pare che ieri sia finita sempre lei Alessandra Celentano, ovvero la professoressa di ballo della scuola più ambita d’Italia. Quest’ultima sembra che sia stata ampiamente criticata da un ex professore di ballo della scuola, ovvero Garrison. Ma cosa è accaduto tra i due?

Amici 21, la puntata domenicale ricca di emozioni e scontri tra due prof di ballo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella puntata speciale andata in onda ieri domenica 5 dicembre 2021, Virginia che era entrata nella scuola soltanto 7 giorni fa, ha dovuto abbandonare il programma. Ebbene, sembra che la ballerina abbia lasciato il suo posto a Cosmary, che ha vinto la sfida che era stata giudicata proprio da Garrison. Grande la delusione di Alessandra Celentano la quale era parecchio entusiasta del lavoro di Virginia e per questo la prof si è letteralmente scagliata contro Garrison.

Virginia in sfida eliminata da Garrison, Alessandra Celentano si scaglia contro

Ad un certo punto, visto lo scontro piuttosto acceso e animato è dovuta intervenire Maria De Filippi per difendere proprio l’ex maestro della scuola. “Non mi sembra il caso di mettere in dubbio la professionalità di Garrison, e non è nemmeno giusto attaccare una ragazza appena entrata”. Queste nello specifico le parole dichiarate da Maria De Filippi la quale ha voluto in questo modo cercare di far tornare la giusta atmosfera e soprattutto far calmare l’ira di Alessandra Celentano. Effettivamente, dopo le parole di Maria sembra che Alessandra in qualche modo sia tornata sui suoi passi e si sia scusata con Garrison, sottolineando il fatto di avere tanta stima per lui e di volergli tanto bene.

Puntata molto forte per la Celentano, oltre a Virginia eliminati altri ballerini

Ad ogni modo, per la Celentano è stata una serata davvero molto forte perché dopo l’abbandono di Virginia sembra che la prof abbia sofferto anche per l’eliminazione di Tommaso. Ma non finisce qui, visto che anche Domenico Guido ha lasciato la scuola ma per altri motivi. Insomma, una puntata non facile per la nota prof di ballo della scuola più ambita d’Italia che anche in questo caso ha dimostrato il suo bel caratterino.