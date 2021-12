Amici 21, durissima lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini “Non te lo permetto….”

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica 5 a dicembre 2021 è andata in scena una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. E’ stata una puntata piuttosto movimentata visto che ci sono state diverse eliminazioni e quella più pesante forse è stata quella di Virginia. La ballerina era entrata all’interno della scuola soltanto una settimana fa, ma era finita poi direttamente in sfida che è stata giudicata ieri da Garrison. Quest’ultimo ha ritenuto che la sfidante fosse più preparata e per questo motivo la ballerina ha dovuto lasciare la scuola, scatenando la rabbia della maestra Celentano. C’è stato uno scontro piuttosto acceso tra quest’ultima e Garrison, ma non solo visto che anche con Veronica Peparini la prof ha avuto qualcosa da ridire. Ma cosa è accaduto?

Amici 21, scontro piuttosto acceso tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

Siamo abituati a vedere Veronica Peparini piuttosto pacata e soltanto in rare occasioni ha alzato i toni. Questa volta sembra che sia accaduto qualcosa che ha letteralmente scatenato la sua rabbia, tanto da essersi infuriata in trasmissione. Come sempre in questi casi, una delle protagoniste è lei Alessandra Celentano, la quale pare che abbia utilizzato delle parole poco carine nei confronti di Serena Carella, l’allieva ballerina di Raimondo Todaro. La Celentano sarebbe andata giù piuttosto pesante contro la ballerina e le sue parole non sono affatto piaciute alla collega.

Alessandra critica Serena, le sue parole non piacciono alla Peparini ed è scontro

Nello specifico Alessandra Celentano avrebbe detto che la ballerina può soltanto primeggiare in quello che è il suo stile e che invece negli altri dimostra di avere dei limiti. Poi ha aggiunto che da quella esibizione si sarebbe aspettata comunque di più. Queste parole non sono piaciute comunque a Veronica la quale ha sottolineato come Alessandra effettivamente non sia piuttosto ferrata in hip hop. Sono bastate queste parole per scatenare la rabbia di Alessandra Celentano che ha accusato la collega di dire delle cose che sono davvero assurde. “Finché rimani nella danza ci sto. Ma se dici questo non te lo permetto. Perché quello che ho detto so che è giusto. Ho detto che tu non conosci l’hip hop”. Queste le parole dichiarate da Veronica Peparini alle quali ovviamente la Celentano non ha potuto che replicare, sottolineando gli essere una professionista e di aver diritto di parlare in questo modo.

“Non ti permetto di dire queste cose”, la rabbia della Peparini

“Anche se non sono un tecnico dell’hip hop sono un tecnico di ben altro”, ha tuonato ancora la prof Celentano, aggiungendo ancoea “Io non dico ca**te“. Veronica però sembra che non si sia lasciata intimorire e abbia continuato ad esprimere il suo pensiero senza mezzi termini.”Dimostri che nella danza classica tu sai, conosci e dici ma dimostri che nelle altre cose non c’è questa conoscenza. E a volte si sbaglia e si dicono cose non giuste”. Queste ancora le parole della prof di ballo. Insomma, non sono mancati i momenti di forte tensione tra i prof di ballo.