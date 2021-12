Verissimo, Paolo Bonolis lancia una frecciata al veleno a Signorini e la Toffanin prova a rimediare

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin sono andati Sonia Bruganelli, che attualmente è impegnata nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip e Paolo Bonolis e hanno fatto un’ intervista tutta da ridere che ha divertito tantissimo la padrona di casa. Vediamo cosa, marito e moglie, hanno raccontato alla Toffanin.

Paolo Bonolis lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini

Ieri c’è stato un momento molto divertente a Verissimo quando sono andati ospiti in collegamento da casa loro, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Innanzitutto Paolo e Sonia hanno parlato di quando si sono conosciuti e Bonolis ha detto: “Folgorato da Sonia? Sì, tipo San Paolo, sulla via di Damasco” e poi la Toffanin gli ha chiesto: “Sei romantico?” e lui: “No” e poi la Toffanin ha continuato: “E Sonia è romantica?” e Bonolis: “No“ e a quel punto la Bruganelli è intervenuta dicendo: “Ma posso rispondere io?” e Bonolis alla moglie: “Va bene tutto, ma cosa volevi dire? Che sei romantica? Dai, le fesserie no”.

Poi Bonolis ha svelato che lui registra il grande fratello vip ma poi quando lo guarda scorre tutto il resto e guarda solo la moglie e la Toffanin gli ha detto: “Sei fantastico, tu guardi solo quando c’è lei e poi mandi avanti” e Bonolis, lanciando una frecciatina ad Alfonso Signorini ha detto: “Si, però mi fermo pochissimo” facendo così intendere che Signorini dà pochissimo spazio alle opinioniste e la Toffanin ha subito commentato: “Dai, non è vero”.

Poi Silvia Toffanin ha mandato in onda una clip dove la Bruaganelli tratta male la Volpe e Bonolis ha detto: “Mi piace. E vedi come affronta la Volpe e come ha mandato a lavorare Signorini, proprio come fa con me talvolta” e la Bruganelli: “Non dire così, che ho già un mare di haters che mi dicono che sono aggressiva. Mi scuso se ogni tanto mi lascio andare, ma su alcune cose non mi freno. Per questo non ho fatto il vostro lavoro, voi avete un aplomb che io non ho. E quindi a volte mi riguardo e dico ‘Mamma mia’”.

Paolo Bonolis fa una gaffe con Silvia Toffanin

Poi Paolo Bonolis ha fatto una gaffe con Silvia Toffanin perché, quando lei gli ha detto: “Ti faccio un regalo perché so che la pace la trovi quando guardi la tua magica Inter”, Bonolis ha risposto: “Sì, a dispetto di tuo marito” ma la Toffanin e Berlusconi non sono sposati.