Amadeus posta una foto dopo la terza dose e il web gli fa una domanda imbarazzante

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo essersi sottoposto alla prima ed alla seconda dose del vaccino anti Covid, il noto conduttore Amadeus nella giornata di ieri ha deciso di fare la terza dose. Ovviamente non è l’unico italiano che ha deciso di sottoporsi alla terza dose, ma essendo un personaggio piuttosto noto del mondo dello spettacolo e dopo aver anche pubblicato la foto sul suo profilo Instagram, inevitabilmente il conduttore è andato in contro ai commenti del popolo del web. Molti i messaggi di affetto e di stima rivolti al conduttore, ma non sono mancati i commenti negativi ed alcuni di questi fuori luogo di alcuni fan. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto effettivamente.

Amadeus, terza dose del Vaccino anti-Covid per il noto conduttore

Il noto conduttore, a due mesi dall’inizio del Festival di Sanremo ha deciso di aumentare le sue difese immunitarie e così ha fatto la terza dose del vaccino anti-covid– Nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, così il noto conduttore si è recato presso il centro vaccinazioni ed ha fatto la dose di richiamo.

Il conduttore immortala il momento e pubblica foto e video

Amadeus ci ha tenuto però ad informare tutti e così ha postato video e foto direttamente sul suo profilo Instagram. Nel video in questione, il conduttore appare piuttosto sorridente, con l’immancabile mascherina sul viso e si è fatto immortalare mentre la dottoressa gli iniettava la dose.«Ci siamo, finalmente la dose di richiamo con la dottoressa: non vedo l’ora. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi: è l’unico modo che abbiamo per sconfiggere il virus». Questo nello specifico quanto dichiarato da Amadeus, parole del conduttore a corredo del post.

Tanti i commenti positivi, ma non sono mancati anche quelli cattivi

Alcuni sembra che abbiano commentato positivamente, facendo dei grandi complimenti al conduttore. “Bravo Ama, sei un grande. Anche io ho prenotato la terza dose». «Bravo Ama, sempre un esempio!».Tra i tanti commenti però, non sono mancati quelli cattivi ed ironici. “Ma il braccio è vero?”, ha scritto Luana, facendo riferimento al medico no vax che proprio qualche giorno fa pare si fosse presentato all’hub vaccinale con il braccio di silicone. Qualche altro invece, avrebbe chiesto ad Amadeus se era proprio necessario fare la foto.