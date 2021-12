All together Now, Michelle Hunziker dopo la canzone di Eros Ramazzotti scoppia in lacrime, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati insieme per tanti anni. Insieme hanno formato una delle coppie più belle della musica italiana e del mondo dello spettacolo. Sicuramente la loro storia ed il loro matrimonio da favola, ha fatto emozionare molti fan del noto cantante. Di contro la loro separazione ha fatto parecchio soffrire e rimanere male milioni di fan che certamente non si immaginavano che tra loro potesse finire quel grande amore che li univa. Adesso a distanza di tanti anni, i due hanno un bellissimo rapporto, grazie anche al fatto di avere una figlia in comune, ovvero Aurora Ramazzotti. Nel corso dell’ultima puntata di All together now sembra che sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

All together now, colpo di scena nel corso dell’ultima puntata

Ebbene sembra che Michelle, nel corso dell’ultima puntata, ad un certo punto si sia lasciata andare all’emozione dopo aver ascoltato alcune note di una canzone proprio del suo ex. Sicuramente All together now è un programma molto amato e soprattutto dove le sorprese e i colpi di scena non mancano mai. La conduttrice del programma, che va in onda ogni settimana su Canale 5 è proprio lei, Michelle Hunziker che tra l’altro è una tra le più amate della televisione italiana.

Michelle Hunziker ascolta le note del brano di Eros e si commuove

Molto spesso Michelle si emoziona insieme ai tuoi concorrenti e anche insieme al pubblico. Ebbene, sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata di All together now sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. La nota conduttrice si sarebbe infatti emozionata dopo che è partita una canzone proprio dal suo ex. Nello specifico, il concorrente Michelangelo Falcone sembra aver cantato sul palco un brano di Eros Ramazzotti intitolata Adesso tu. Non appena sono partite quindi le prime note del brano in questione pare che la conduttrice si sia tanto emozionata e la cosa più incredibile è che Michelle non ha nascosto la sua reazione.

La reazione inaspettata di Michelle, le parole della conduttrice

“CI VOLEVANO 4 EDIZIONI DI ALL TOGETHER NOW PER SENTIRE FINALMENTE UN BEL BRANO DI RAMAZZOTTI, GRAZIE SONO MOLTO CONTENTA MI HAI EMOZIONATO.” Queste le parole di Michelle, la cui reazione inevitabilmente è diventata virale ed è stata condivisa e commentata anche sui social network.