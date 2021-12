Ballando, Sara Di Vaira dopo gli attacchi per la vittoria della figlia risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle si sono scatenate molte polemiche per la vittoria della figlia di Sara Di Vaira, ballerina storica di Ballando con le stelle che si era esibita nello spazio Ballando con te ed aveva vinto. In tanti, sui social si erano scatenati nei commenti accusando il programma di aver privilegiato la figlia di una ballerina. Vediamo cosa è accaduto.

A Ballando si esibisce la figlia di Sara Di Vaira, Brenda e scoppiano le polemiche

La figlia di Sara Di Vaira, Brenda, sabato scorso si è esibita sul palco di Ballando con le stelle e ha vinto nella parte dedicata alla gara Ballando con te.

I social si sono scatenati e c’è chi ha detto che più che danza sembrava ginnastica, chi ha detto che ha vinto solo perchè la figlia di una ballerina del programma e tanti altri commenti sempre nella stessa direzione.

La risposta di Sara Di Vaira

Sara Di Vaira, che durante l’esibizione della figlia si è commossa fino alle lacrime, dopo tutta la polemica che è scoppiata a seguito della vittoria, sui social ha scritto così: “In qualunque circostanza la cosa più importante è non denigrarsi mai. È inutile tormentarsi in questo modo. Quando ti senti giù di morale “Oplà”, raccogli la forza per tirarti su da sola. Sei una persona meravigliosa, perciò non disprezzarti mai e non dare ascolto a chi cerca di denigrarti”.

Dopo tutta la polemica che è ruotata attorno al programma, Milly Carlucci non si è espressa in alcun modo restando in silenzio chi, invece si è sbilanciata sui social è stata Selvaggia Lucarelli che fa parte della giuria insieme a Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e alla presidente di giuria Carolyn Smith.

Selvaggia Lucarelli, sui social, ha scritto un commento entusiasta all’esibizione della piccola Brenda: “Clamorosa” insieme a tanti altri commenti positivi: “Uno spettacolo” oppure: “Una vera forza della natura”.

Brenda è nata dalla relazione di Sara Di Vaira con Mirko Gozzoli.

La bambina, che ha ballato su un brano di Raffaella Carrà ha vinto contro un ballerino di danza classica, Leonardo. La bambina appena ha saputo di aver vinto era fuori di sé dalla gioia come la mamma Sara che, orgogliosa non le ha staccato gli occhi di dosso per tutto il tempo.