Sanremo 2022, I The kolors esclusi e contro Amadeus decidono di …

Torniamo a parlare del Festival di Sanremo, che andrà in onda a breve, tra poche settimane. Soltanto qualche giorno fa, Amadeus sembra aver annunciato i nomi dei 22 big in gara, che vedremo esibirsi proprio sul tanto ambito palco dell’Ariston. Quest’anno la manifestazione canora più importante d’Italia verrà trasmessa dal 1 al 5 febbraio 2022 ed i telespettatori sono già in trepida attesa. Purtroppo però, nonostante ancora manchi un bel po’ all’inizio della manifestazione, sono già tante le polemiche sorte. Ma procediamo con calma.

Festival di Sanremo 2022, Amadeus presenta i 22 big in gara ed è polemica

Ad ogni modo, Amadeus sembra aver annunciato i 22 Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston e fra questi poi si andranno ad aggiungere due cantanti che vinceranno la finalissima di Sanremo giovani. Quest’ultima andrà in onda il prossimo 15 dicembre su Rai 1 in prima serata. La presentazione di questa lista dei cantanti in gara sembra aver causato delle grandi polemiche e nello specifico quella che non è passata inosservata è stata quella portata avanti dai Jalisse. Questi sono stati esclusi ancora una volta dalla competizione per la venticinquesima volta consecutiva e di conseguenza ancora una volta questa esclusione sembra aver fatto molto discutere.

La polemica dei Jalisse ancora esclusi e di Francesco Monte, Amadeus nei guai

Anche Francesco Monte pare che abbia portato avanti una polemica e nello specifico abbia accusato Amadeus ed anche il regolamento per la partecipazione di Ana Mena alla manifestazione canora più importante in Italia, che sappiamo essere una cantante spagnola. Di conseguenza Francesco Monte non ha nascosto la delusione per essere stato escluso da Amadeus dalla lista dei 22 Big.

The kolors esclusi a sorpresa, Stash toglie il segui ad Amadeus su Instagram

Ad ogni modo, sembra che ad oggi anche i The kolors abbiano qualcosa da ridire. Anche il gruppo vincitore di Amici di questa edizione sembra sia stato escluso da Sanremo. Si è trattato in questo caso di una esclusione davvero a sorpresa e la notizia ha destato parecchio sconcerto soprattutto tra i fan di Stash dei The kolors in generale. Stash pare che non abbia preso quindi molto bene la decisione del direttore artistico tanto da andare su tutte le furie e pare che abbia addirittura tolto il segui sulla pagina Instagram di Amadeus.