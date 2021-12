Gigi D’Alessio, le sue parole sulla compagna Denise sono …

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio lo conosciamo tutti per essere un noto cantautore napoletano il quale sta vivendo davvero un bellissimo momento. E’ tornato al lavoro e nello specifico giudice nella trasmissione The voice Senior, la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Il programma va in onda ogni venerdì sera e tiene compagnia ai telespettatori per diverse ore, con tanta musica e divertimento assicurato. Inoltre, tra poche settimane diventerà papà per la quinta volta. La sua compagna Denise Esposito, infatti, aspetta un bambino e dovrebbe partire già nelle prime settimane del 2022. Proprio in questi giorni, il cantante ha voluto dedicare delle bellissime parole alla sua compagna.

Gigi D’Alessio tra poche settimane papà per la quinta volta

Gigi D’Alessio, archiviata la storia con Anna Tatangelo, sembra aver ritrovato subito l’amore. Pare che dopo qualche mese abbia conosciuto Denise Esposito, una ragazza molto giovane che sembra lo abbia conquistato in pochissimo tempo. Denise ha solo 27 anni e dunque molti anni meno di Gigi, ma anche in questo caso per lui la differenza d’età non è stato un problema. La loro storia va avanti da circa un anno e mezzo e adesso i due sono in procinto di diventare genitori. A svelare la gravidanza della donna pare sia stato il settimanale Chi la scorsa estate e poi è arrivata la conferma da parte del cantautore.

La famiglia allargata del cantante

Recentemente Gigi ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, parlando proprio della sua compagna e del fatto che a gennaio diventerà papà per la quinta volta. Ricordiamo infatti che Gigi ha avuto tre figli dalla prima moglie, ovvero Carmela Barbato. Da questa storia sono nati Claudio, Ilaria e Luca. Dalla relazione con Anna Tatangelo, invece, Gigi ha avuto un altro figlio, il piccolo Andrea che vive con la mamma.

Le toccanti parole per la compagna Denise e la frecciatina alla sua ex

Ma torniamo alle parole di Gigi per la sua compagna, che hanno lasciato tutti davvero senza parole. “A differenza di tantissime altre persone, è una donna che non vuole assolutamente apparire. E’ restia ad incontrare giornalisti e fotografi. Ed io, in quanto uomo di spettacolo e artista, apprezzo molto questa riservatezza”. Queste le parole di Gigi che sono sembrate anche una frecciatina nei confronti della sua ex, con la quale pare non si sia lasciato proprio bene. Anche Anna in questi mesi ha palesato il fatto di avercela con il suo ex, anche per aver scoperto di questa gravidanza della compagna tramite i giornali.