Belen posta una foto e il web capisce che Antonino non è più nei suoi pensieri

Sono ormai diverse settimane che Belen Rodriguez e Antonio a Spinalbese sono protagonisti del gossip. I due lo scorso 12 luglio sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Luna Mari. Tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando alcune settimane fa si è iniziato a parlare di crisi. Una crisi in realtà di cui nessuno dei due ha mai parlato direttamente e sulla quale in molti si stanno ponendo delle domande. Nelle ultime ore a far discutere e a far nascere il dubbio che tra i due non sia ancora tornato il sereno sono state alcune immagini condivise sui social dalla stessa Belen. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

La storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti circa un anno fa e solo dopo pochi mesi hanno creato la loro famiglia diventando genitori della piccola Luna Mari. Nel corso dei mesi trascorsi insieme Belen e Antonino sono sempre apparsi sui social felici e innamorati. La Rodriguez aveva più volte dichiarato di aver trovato una bellissima persona con la quale condividere la sua vita ma ecco che qualcosa all’improvviso sembrerebbe essersi rotta.

Le immagini sui social di Belen e Antonino

Ad un certo punto la crisi tra i due sembrava essere rientrata ma ulteriori immagini condivise sui social da entrambi hanno fatto insospettire ancora una volta i fan. Nello specifico nei giorni scorsi mentre la Rodriguez si trovava al lago insieme a tutta la famiglia ecco che invece Antonino ha condiviso alcune fotografie in hotel dimostrando quindi anche in questa occasione di trascorrere il loro tempo separati.

Il Natale a casa Rodriguez

A far nascere ancora di più il dubbio che tra Belen e Antonino la crisi non sia ancora rientrata sono state le immagini condivise sui social dalla stessa Belen Rodriguez. La nota showgirl ha infatti condiviso delle Instagram Stories per far vedere ai suoi followers l’albero di Natale e la sua bellissima casa milanese super addobbata per il Natale. Ai fan però non è sfuggita la presenza di alcuni cuscini a quadri sopra i quali si trova inciso il nome di ogni componente della famiglia. Di preciso i cuscini sono tre, sopra uno è inciso il nome del figlio Santiago, sopra un altro quello della piccola Luna Marì e sul terzo cuscino l’iniziale della showgirl ovvero la B di Belen. È stato a questo punto che in tanti si sono domandati come mai mancasse il quarto cuscino con l’iniziale di Antonino. I due trascorreranno il Natale lontani oppure no?