Flavio Insinna diretto: “E’ arrivata una mail …”

Così come ogni sera anche ieri, giovedì 9 dicembre 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’eredità ovvero il celebre programma Rai condotto dal noto attore, conduttore televisivo e showman italiano Flavio Insinna. E proprio il conduttore ha voluto rivolgere ai telespettatori, nel corso dell’anteprima del programma, un ringraziamento molto gioioso. Ma, per quale motivo? E quali sono state le parole da lui pronunciate?

Il ringraziamento di Flavio Insinna ai telespettatori durante l’anteprima de L’Eredità

Quello apparso nell’anteprima di ieri de L’Eredità è stato un Flavio Insinna molto felice ed orgoglioso. Il conduttore non ha voluto perdere l’occasione per salutare i telespettatori e soprattutto per ringraziarli per l’enorme generosità dimostrata. La raccolta fondi per l’AIRC si è infatti rivelata un enorme successo e Insinna non ha potuto fare altro che ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato il loro sostegno facendo anche una piccola donazione e contribuendo quindi ad ottenere grandi risultati.

Le parole espresse dal noto conduttore

“Un grazie gigante a voi! E’ arrivata una mail da parte dell’AIRC che ci ha informato del superamento del record con una cifra maggiore rispetto all’anno scorso!”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Flavio Insinna. Il conduttore ha poi proseguito affermando “Non vi dico la cifra perché non è elegante” ma ha voluto comunque precisare, sempre rivolgendosi ai telespettatori, che anche se non ha parlato di cifra ha comunque fatto capire che la raccolta fondi si è rivelata un grande successo. Più degli altri anni.

Flavio Insinna super felice si rivolge ai telespettatori

La felicità provata da Flavio Insinna per i risultati raggiunti è stata ben visibile a tutti. Il conduttore durante l’anteprima de L’Eredità, in onda come sempre dopo la fine di un altro programma Rai di grande successo condotto da Alberto Matano ovvero La Vita In Diretta, si è più volte rivolto ai telespettatori rivolgendo loro solo belle parole. Soprattutto ringraziamenti per i risultati ottenuti. “Grazie a voi, con tutto il cuore” ha continuato a ripetere Flavio Insinna precisando ancora una volta “La vostra generosità è immensa! Grazie ancora perchè siete stati fantastici”. Non sono mancati nemmeno i sorrisi e i momenti di divertimento. Il conduttore infatti, che in più occasioni ha dimostrato oltre che la sua bravura anche una grande simpatia, ha infatti concluso affermando scherzosamente “Volevo solo dirvi questo. Se qualcuno chiede ‘Cosa ha detto Flavio Insinna nell’anteprima de L’Eredità?’ Vi ho detto grazie!”.