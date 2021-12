“Pomeriggio 5”, l’ospite a Barbara D’Urso: “Tu che sei piena di haters …”, nessuno si aspettava la risposta che ha dato la D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5 condotta, come al solito, da Barbara D’Urso. Attorno alla conduttrice, questa stagione televisiva ruotano tantissime voci, c’è chi dice che andrà su Italia 1, l’altra rete Mediaset, chi, invece che rimarrà su canale 5 e a breve condurrà altri programmi. Lei, come al solito, lascia parlare tutti e non risponde a nessuno ma si mostra sempre serena ed entusiasta della sua vita lavorativa.

Un ospite a Barbara D’Urso: “Tu hai tantissimi haters”

Ieri, nel salotto di Barbara D’Urso, alla presenza di vari opinionisti, tra cui Paolo Brosio e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, era in collegamento Anna Giulia Fossatelli, la miss umbra che ha vinto nella categoria “Miss Sorriso 2021” e che ora intende proporsi per il concorso di “Miss Italia”.

La ragazza ha fatto sapere che è stata presa di mira, per il colore della sua pelle, dagli haters che le hanno scritto farsi molto offensive del tipo: “Sei una meticcia“, “Ce ne sono di più belle, e anche italiane“.

Contrariamente a quanto ci si aspettasse, gli opinionisti non sono stati solidali con lei ma, piuttosto, l’hanno spinta non piangersi addosso.

Anna Giulia Fossatelli ha detto: “È una situazione che farebbe male a chiunque, alcuni attacchi sono arrivati anche privatamente alla mia famiglia”.

Ma un ospite della D’Urso ha controbattuto così: “Sui social hai scritto che vuoi fare la conduttrice … Ti sei guadagnata lo spazio per farlo attaccandoti agli haters“.

Anche Roberto Alessi non è stato affatto tenero con lei e le ha detto: “Non è positivo usare il vittimismo e gli haters, che a quanto dici erano solo tre, per fare notizia“ e poi le ha fatto l’esempio della D’Urso: “Barbara D’Urso ci ha dato una grande lezione … Non bisogna dare credito agli haters, ma concentrarsi sui messaggi positivi che arrivano dal web“.

La reazione di Barbara D’Urso

La D’Urso a queste parole di Alessi prima ha fatto un cenno di assenso con il capo e poi ha detto: “Lei è una bellissima ragazza e non ha bisogno di questi stratagemmi. Magari l’avremmo invitata comunque in qualità di partecipante a Miss Italia“.

E poi, lasciando tutti a bocca aperta ha aggiunto: “Rimani pure con noi, magari in un futuro tornerai in questo studio proprio come opinionista“.