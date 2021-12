The Voice Senior, si presenta Iva Zanicchi ma i coach non la riconoscono e Loredana Bertè dice: “Questa è stonata”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di The voice senior, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La trasmissione è alla sua seconda edizione e nulla è cambiato sia rispetto alla conduzione, al timone, infatti, c’è sempre Antonella Clerici, sia rispetto alla giuria composta da Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio. Unica differenza rispetto all’anno scorso è la sostituzione di Albano, che l’anno scorso era in coppia con la figlia Jasmine, con Orietta Berti.

Iva Zanicchi fa uno scherzo ai coach che non la riconoscono

Ieri sera la puntata è stata particolarmente godibile per la bravura dei partecipanti sul palco. Ma ad un certo punto è arrivata Iva Zanicchi che ha fatto uno scherzo ai coach. Infatti, mentre Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Orietta Berti erano girati, come è per prassi per ascoltare la voce senza farsi condizionare dalla presenza, sul palco è salita Iva Zanicchi che sulle prime non è stata riconosciuta perchè ha provveduto a cammuffare un po’ la voce proprio per trarli in inganno.

Iva Zanicchi ha detto ad Antonella Clerici: “Io mi chiamerei Teresa, ma tutti mi chiamano Iva. Canto da sempre e vengo dall’Emilia Romagna. Diciamo che ho avuto anche un discreto successo nella mia carriera. In casa però mi considerano una cuoca. Vengono tutti da me a mangiare. Eccomi qua Antonella. Stiamo preparando uno scherzo per i coach. Cercherò di camuffare un po’ la voce. E se non mi riconoscono? Se Orietta non mi riconosce le strappo i peli. Ho timore che non mi riconoscano, sono seria Antonellina. Ti immagini se pensano che è ‘una che vuole imitare Iva Zanicchi’.

La reazione dei coach

Ieri sera a The Voice Senior, Iva Zanicchi è salita sul palco per prendere in giro, bonariamente, i coach e far loro uno scherzo facendo finta di essere uno dei concorrenti.

Iva Zanicchi ha iniziato a cantare La Mia Solitudine e la Bertè ha detto rivolgendosi a Gigi D’Alessio: “Questa sembra stonata” ma subito dopo ha aggiunto: “però la voce è molto bella“.

Orietta Berti, invece, ha detto: “Sembra lei. Non è che è lei? Oddio è lei, è la Zanicchi“.

Quando i coach si sono girati, la Zanicchi ha detto loro: “Vi ho fatto un piccolo scherzo. Pensavo che voi non mi avreste riconosciuta, perché sono molto raffreddata. E credevo avreste pensato che fossi un’imitatrice. E tu Clementino hai tentennato, ora mi arrabbio“.

A quel punto, Loredana Bertè ha detto: “Stupenda, questa la voglio io! Sei una bomba, strepitosa, grande, grandissima, splendida“.