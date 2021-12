GF Vip, Signorini massacra Alex che resta di ghiaccio, tutto lo studio resta con il fiato sospeso

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, la puntata del Grande fratello vip è stata parecchio incentrata su Alex Belli che non ne sta uscendo affatto bene dalla storia, vera o presunta, con Solei.

Alex, fuori dalla casa del Grande fratello vip, ha una moglie Delia Duran della quale in realtà non si sta molto occupando perchè sta vivendo dentro la casa le emozioni che gli detta il cuore con Soleil senza preoccuparsi delle conseguenze.

Se questa è tutta una recita, un copione già scritto o la realtà, ancora nessuno lo ha capito ma ieri sera Alfonso Signorini non è andato molto leggero con Alex.

Vediamo cosa è successo.

Alfonso Signorini mette alle strette Alex e in studio l’imbarazzo è palabile

Ieri in puntata Alfonso Signorini ha mostrato alcune foto che ritraevano la moglie di Alex, Delia Duran che baciava un uomo.

Alex è rimasto imperturbabile e se Soleil ha detto, a proposito della sua storia con Alex: “Mi dispiace per Alex e Delia, ma io un uomo lo voglio tutto per me”, Alex ha detto di Solei che, usciti dalla casa, lei farà parte del suo “mondo artistico”.

Poi, dopo che Alex ha visto le foto della moglie che baciava un altro uomo, prima ha riso e poi ha detto: “Conosco talmente bene Delia per capire che queste foto sono finte. Delia devi farmi vedere altro per ingelosirmi”.

Ma Signorini, a quel punto, gli ha detto: “Hai appena visto tua moglie che si bacia, quel bacio c’era, fake o no. Com’è possibile mantenere questo atteggiamento di freddezza e disprezzo?”

E Sonia Bruganelli ha aggiunto sul bacio di Delia: “Magari a casa c’è stato qualcosa di più reale …

Anche Delia fuori ha piacere di farsi gli affari suoi con un uomo”.

Poi Signorini ha detto: “Ma non dovresti dire: ‘Scusate io torno a casa e vado a vedere mia moglie’? Cosa fai? Perché rimani lì con Soleil?” e tutto lo studio è stato daccordo con lui ma Belli ha risposto così: “Non mi provocate, perché la porta rossa è dietro di me!”.

Aldo Montano contro Alex Belli

Aldo Montano, che ormai ha preso le distanze da Alex Belli, ha detto: “Per me una cosa simile è inconcepibile, ma probabilmente reagisce così perchè ha la coscienza sporca, e mi sembra che anche lui sia andato oltre quindi uno a uno, palla al centro” e Alex Belli, molto infastidito ha detto: “Ma che sta dicendo? … Ma qua non stiamo giocando a calcetto, ma che stai dicendo Aldo?”