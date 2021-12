The Voice Senior, concorrente canta Mia Martini e Loredana Bertè ha un crollo, subito interviene D’Alessio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera nella puntata di The voice senior c’è stato un momento di grande commozione quando una concorrente, Eva Pallotta si è esibita cantando “Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini.

La canzone ha emozionato tutti ma, come era prevedibile e giusto, più di tutti a subire il carico di emozioni è stata la sorella di Mia Martini, Loredana Bertè.

La Bertè tanto si è emozionata che ha deciso di non girarsi nonostante la cantante fosse stata bravissima e Gigi D’Alessio ha appoggiato in pieno la scelta di Loredana, peraltro sua grandissima amica. Vediamo cosa è accaduto.

La concorrente canta Mia Martini e Loredana Bertè crolla, interviene Gigi D’Alessio

Ieri, ad esibirsi sul palco di The voice senior, tra gli altri, è salita Eva Pallotta di 60 anni che ha cantato la canzone di Mia Martini “Gli uomini non cambiano” ma nessuno dei giudici si è voltato per rispetto nei confronti di Loredana Bertè che ha deciso di non voltarsi.

Loredana Bertè ha ascoltato tutta l’esibizione con gli occhi chiusi soffrendo ed emozionandosi tantissimo ma alla fine non si è girata anche se la cantante è stata bravissima come tutti i coach le hanno riconosciuto e tutti gli altri suoi colleghi hanno rispettato la scelta della Bertè e hanno fatto lo stesso.

Gigi D’Alessio ha spiegato la motivazione che c’era dietro il gesto di non girarsi: “Qui era giusto dare priorità a Loredana. Questo è un brano intenso, che appartiene alla sua vita, che ha segnato la sua vita e che rimarrà nella sua vita”.

La Bertè è, invece, solo riuscita a dire: “Sono molto in difficoltà sentendo questo brano. Comunque, grazie per l’omaggio”.

E poi D’Alessio ha aggiunto: “Un motivo di rispetto nostro, se si fosse girata Loredana, potevamo girarci tutti”.

Loredana Bertè e Gigi D’Alessio si scontrano

Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, ieri, nella puntata di The voice senior si sono scontrati in modo simpatico per accaparrarsi un concorrente, Luciano Genovesi che poi, alla fine, se lo è aggiudicato Clementino.

Luciano Genovesi ha cantato “Easy dei The Commodores”, in un modo eccezionale e tutti i coach lo volevano ma Gigi D’Alessio ha bloccato, come ogni coach può fare per una volta sola, la Bertè.

La Bertè non ha preso di buon grado questa mossa e ha lasciato la sua postazione per picchiare, con simpatia Gigi. Alla fine, l’ha spuntata Clementino.

Dietro le quinte, Genovesi ha detto: “Che stress con i coach” e poi ha aggiunto che se D’Alessio non lo avesse bloccato lei avrebbe scelto la Bertè, che a sentire queste parole ha commentato così:

“Ciao, vado a piangere. Mi hai bloccata e mi hai tolto Luciano. L’unica consolazione è che hai sprecato il blocco”.

E poi ha anche aggiunto: “Attento ai corridoi, Gigi, che quando mi incontri sono cavoli tuoi. Non avrò i tacchi, ma ho certi carri armati che in testa fanno male”.