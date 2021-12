GF Vip, Antonella Elia una furia contro Soleil e Alex Belli: “Fate schifo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di ieri, venerdì 10 dicembre. Anche in questa occasione grandi protagonisti della serata sono stati Alex Belli e Soleil Sorge e tra coloro che fuori dalla casa non hanno perso l’occasione per commentare quanto accaduto vi troviamo anche Antonella Elia che come molti già sapranno non ha mai il timore di esprimere i suoi pensieri talvolta utilizzando anche parole piuttosto pesanti. Ma esattamente che cosa ha dichiarato Antonella Elia su Soleil e Alex?

Antonella Elia sui social si schiera dalla parte del papà di Sophie

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality più seguiti ma allo stesso tempo anche uno dei più discussi. Nello specifico a far discutere sono alcuni concorrenti e i loro comportamenti. E tra coloro che maggiormente si trovano al centro dell’attenzione e delle critiche vi troviamo Soleil Sorge. Proprio la puntata andata in onda ieri sera è stata molto seguita dall’ ex opinionista del GF Antonella Elia che non ha perso l’occasione per massacrare Soleil e fare allo stesso tempo il tifo per il papà di Sophie e il tweet da quest’ultimo postato qualche giorno fa. “Vabbè grande il papà di Sophie, ha distrutto Soleil. Yeah, sì, che bello. Parla, parla, parla Soleil. Grande il papà, che bello sì”, sono state queste nello specifico le parole espresse dall’ex opinionista.

Le accuse a Soleil Sorge

Antonella Elia ha poi proseguito affermando “Soleil si è dimenticata di vestirsi, ha messo soltanto la camicia stasera. No vabbè ma che le dobbiamo fare. Facciamola uscire dalla casa del GF Vip, per pietà. […] “. Quando invece si è scoperto che proprio Soleil è stata proclamata la preferita del pubblico di questa settimana Antonella Elia ha affermato “Soleil la preferita? Nooo, non ci posso credere basta. Ragazzi mi dite com’è possibile?“.

L’ex opinionista del Grande Fratello contro Alex Belli e Delia

Non sono poi mancate le dure parole anche nei confronti di Alex Belli e della moglie Delia. Antonella Elia ha infatti affermato di non vedere nessuna verità in Alex e ha precisato “La nostra Delia cosa dovrebbe andare a dire ad Alex nella casa? Lui è vero come una moneta falsa“. Ha poi continuato sostenendo di voler vedere anche lui andare a casa e ha poi concluso “Qui ci stanno prendendo per i fondelli. Ma pensano che siamo una massa di idioti? Ma basta, che schifo che fanno. Siete squallidi in un modo inconcepibili. Squallidoni proprio dai”.