Guillermo Mariotto su Lina Wertmüller a Ballando con le Stelle: “Era seduta …”

È morta all’età di 83 anni lo scorso 9 dicembre 2021 la nota regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana Lina Wertmüller. La sua morte ha gettato nello sconforto parecchie persone e negli ultimi giorni sono stati tanti coloro che hanno voluto ricordare la nota regista, tra questi anche Guillermo Mariotto. Il noto giudice di Ballando con le Stelle ha ricordato la regista scomparsa durante una puntata di Storie Italiane facendo anche delle particolari rivelazioni su una bella esperienza condivisa. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Guillermo Mariotto ricorda Lina Wertmüller a Storie Italiane

Lina Wertmüller è stata una bravissima regista che ha fatto la storia del cinema ma in pochi ricorderanno che è stata anche tra i giudici della terza edizione di Ballando con le stelle, edizione andata in onda nello specifico nei mesi compresi tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007. A ricordare quel bellissimo periodo è stato proprio Guillermo Mariotto nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda ieri, venerdì 10 dicembre 2021. Il noto giudice del programma condotto da Milly Carlucci in tale occasione ha raccontato un particolare aneddoto legato proprio alla regista scomparsa. E nello specifico ha rivelato “Lina mi diceva che era abituata ad andare a letto alle 23.00 e voleva che le dessi una gomitata dopo quell’orario…”.

Il ricordo di Mariotto

Guillermo Mariotto ha poi proseguito il racconto del suo ricordo di Lina Wertmüller rivelando che proprio nell’edizione in cui quest’ultima ha fatto dal giudice a Ballando con le stelle era seduta al suo fianco. E a proposito di quella che era la visione della trasmissione da parte della nota regista ha rivelato “Lei aveva una visione cinematografica di Ballando ed era una novità”.

Il commento sul look di Lina Wertmüller

Nel corso del suo intervento nel programma condotto da Eleonora Daniele ecco che il noto giudice di Ballando con le stelle ha poi proseguito commentando anche il look sfoggiato dalla regista nel corso della sua vita. Un look molto bello e particolare che l’ha sempre contraddistinta. “Oggi in gergo nella moda si dice ‘il bianco e nero Wertmüller’, perché lei era un equilibro di bianco e nero”, ha dichiarato nello specifico Mariotto. Il noto stilista e personaggio televisivo ha poi concluso “Lei non si è mai vestita come tutte le altre, si è sempre vestita da Lina Wertmüller, perciò per noi stilisti è sempre stata come una firma”.