Ballando con le stelle, Fabio Galante durissimo contro Guillermo Mariotto: “Deve fare …”

Andrà in onda nella serata di oggi, sabato 11 dicembre 2021, una nuova puntata di Ballando con le stelle. In realtà si tratta della puntata di ripescaggio grazie alla quale i concorrenti eliminati avranno la possibilità di poter rientrare in gioco e quindi continuare a ballare per vincere questa nuova edizione del programma. Tra coloro che avranno tale opportunità vi troviamo anche l’ex calciatore Fabio Galante che all’interno di Ballando con le stelle non ha avuto mai un buon rapporto con i giurati ed in particolar modo con Guillermo Mariotto a proposito del quale nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna non ha espresso delle belle parole.

Fabio Galante attacca Guillermo Mariotto su Diva e Donna

Nel corso di una recente intervista rilasciata al noto magazine Diva e Donna l’ex calciatore italiano Fabio Galante ha rivolto un duro attacco ad uno dei giurati di Ballando con le stelle ovvero Guillermo Mariotto. “Deve fare il personaggio, lo capisco… Ma certe cose da giudice le devi apprezzare…”, queste sono state nello specifico le parole espresse da Fabio Galante che ha voluto precisare che in realtà tutti gli altri giurati si sono resi conto dei progressi da lui fatti all’interno di Ballando con le stelle. E sempre parlando di Mariotto ecco che alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se avesse mai avuto la tentazione di replicare alle parole espresse dal giudice all’interno del noto programma di Rai 1 Galante ha risposto che in realtà non ha mai avuto l’intenzione di rispondere. “Figuriamoci, vengo dal calcio…Non ho mai litigato con un arbitro nemmeno quando mi hanno fischiato contro rigori incredibili…”, queste esattamente le sue parole.

Il commento dell’ex calciatore sulle critiche ricevute

Nel corso dell’intervista concessa a Diva e Donna Fabio Galante ha poi continuato parlando delle critiche ricevute all’interno di Ballando con le stelle. A proposito di tali critiche ha affermato di capire bene che queste fanno parte del gioco ma ha comunque voluto precisare di essersi molto impegnato per portare sul palco delle buone esibizioni. “Capisco che è un gioco, uno show, ma dietro c’è tanta fatica…” ha valuto precisare l’ex calciatore.

Una particolare rivelazione

Nel corso dell’intervista Fabio Galante ha poi fatto una rivelazione importante su un momento particolare della sua partecipazione a Ballando con le stelle. L’uomo ha infatti rivelato di aver addirittura ballato dopo aver preso molti medicinali a causa di un brutto mal di schiena. “Ho ballato anche con le infiltrazioni, per via di un brutto mal di schiena…” queste esattamente le sue parole.