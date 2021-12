Tommaso Zorzi prende in giro il triangolo tra Delia, Soleil e Alex e fa divertire tutto il web

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Grande fratello vip dove, ad avere un’importante attenzione, è stato il triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli.

Su questa tormentata storia d’amore si è espresso, divertito, anche Tommaso Zorsi sui social e ha fatto divertire tutto il web. Vediamo cosa è accaduto in puntata e come ha commentato Tommaso Zorzi.

Ieri a Il Grande fratello vip ha tenuto banco il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge

Ieri a il Grande fratello vip è andata Delia Duran per lasciare Alex Belli e gli ha detto: “Sono arrivata per dirti che nessuno ti aveva abbandonato e non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in tre mesi. Ennesima schifezza. Io ho una dignità e per questo ho deciso che la nostra storia è finita. Sei un grande manipolatore. perché devo essere io a portarti via, anziché dirlo tu?”

E poi ha anche detto: “Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto. Mi spiace sia caduto in questa trappola e sia caduta anche quella str**za, grande manipolatrice. Mi merito un uomo che mi valorizza e porta rispetto. Tu non mi meriti. Ok, vieni via con me. Dimostralo. Quante volte hai provato ad aprire la Porta Rossa e sei rimasto?“

Alex Belli, a quel punto, si è avvicinato alla moglie violando tutte le regole del Grande fratello vip e per questo è stato squalificato e così è andato via dalla trasmissione sotto gli occhi addolorati di Soleil che è rimasta nella casa a piangere a disperarsi.

Sophie ha consolato Soleil anche se ultimamente le due ragazze non stavano andando molto daccordo: “Hai creduto in quello che credi, non sei stata stupida. Lui non ha pensato a te per un attimo. Pensa tu a te stessa, non lasciare che questo ti rovini quest’esperienza, so che non siamo Alex però comunque ci siamo noi..”.

I commenti di Tommasi Zorzi sul web e il web lo applaude

Tommaso Zorzi, che evidentemente stava seguendo la puntata, ha scritto in modo tempestivo sui social: “Gli autori delle fiction portoricane in questo momento“ e, a seguire ha aggiunto una emoticon con la faccina che esprime una grande perplessità.

Il web ha approvato sia la frase ironica che l’espressione della emoticon e ha commentato in modo ironico e con tanti applausi e faccine che ridono.