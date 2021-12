Ilary Blasi, Fabrizio Corona lancia una bomba: “La madre mi ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona è irrefrenabile e quando picchia, picchia giù molto duro. In queste ore stanno circolando alcune sue dichiarazioni su Ilary Blasi e su come la mamma provò, nel passato, quando la Blasi era poco più che una bambina, a farla diventare famosa. Vediamo cosa ha detto Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona parla senza freni di Ilary Blasi

Fabrizio Corona, in occasione di un’ospitata al Peppy Night Fest, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21 ha svelato alcuni particolari su Ilary Blasi. Innanzitutto, si è presentato sul palco con una scamorza e ha detto: “Questa è la scamorza di Ilary Blasi” e il conduttore subito ha provato a bloccarlo dicendo: “Adesso mi farai litigare proprio con tutti”. Ma Corona, incurante delle raccomandazioni, ha proseguito: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude“.

Fabrizio Corona attacca tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo

Fabrizio Corona, non contento di aver parlato in quei termini della Blasi, ha continuato sullo stesso tono anche parlando di altri personaggi e ha detto di Nina Moric: “Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio” mentre su Asia Argento: “Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. E poi non ha evitato di dire quale è il suo pensiero oggi: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”.

Tempo fa parlando della fine della storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbanese anche se poi pare che la storia sia rientrata e attualmente è poco chiaro quali siano i rapporti tra loro due , Fabrizio Corona ha detto del rapporto tra lui e Belen: “Siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare” .

E poi ha anche aggiunto quale è il suo pensiero su una storia d’amore che finisce: “Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori“.