Selvaggia Lucarelli contro Mara Venier, la prima con un post sui social avvalora la notizia delle tensioni

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e Mara Venier si sono sempre mostrate in buoni rapporti, spesso la Venier l’ha ospitata a Domenica In anche in collegamento e l’ha difesa quando ha litigato con Morgan ma, ultimamente, pare che qualcosa sia accaduto e che i rapporti tra le due si siano raffreddati.

Non si sa cosa sia accaduto ma la Lucarelli, sempre molto schietta e sincera, ha lanciato un messaggio sui social che sta facendo molto riflettere. Andiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli e Mara Venier pare abbiano litigato

E’ da un po’ di tempo che si vocifera che Selvaggia Lucarelli abbia litigato con Mara Venier anche se non si conoscono i motivi perchè non è trapelato nulla da nessuna delle due parti.

Però, le voci insistenti, sostengono che i rapporti tra le due non siano più quelli di un tempo.

Un po’ di tempo fa entrambe raccontarono di aver litigato ma di essersi poi riappacificate a cena parlando schiettamente. Non è un mistero che entrambe abbiano un carattere molto forte e, evidentemente, per aver cercato un chiarimento tengono molto al loro rapporto.

Però è accaduto che ieri, mentre la Lucarelli stava rispondendo ad alcune domande dei follower, uno di loro le ha chiesto: “Mara Venier ha qualcosa contro di te?” e la Lucarelli non ha risposto ma ha pubblicato questa domanda nella sua storia social, avvalorando, in qualche modo, questa idea e dando spazio, così ad alcuni dubbi.

Selvaggia Lucarelli da Serena Bortone parla della mamma

Qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli è andata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno dove ha parlato della mamma malata e del loro difficile rapporto.

La Lucarelli ha detto della mamma Nadia affetta da Alzheimer: «Chiunque vive con una donna affetta da questa malattia sa cosa vuol dire. Ti rassegni al fatto che per lei non sarai neanche più un ricordo».

E poi ha aggiunto: «Non voglio essere retorica, tra noi ci sono tanti irrisolti e c’è la consapevolezza che non li risolveremo mai … Mia madre era una donna molto infelice perchè ha vissuto il dolore di non essersi realizzata e ha gettato la sua rabbia verso di noi».

E, infine, la Lucarelli ha detto che alla mamma vorrebbe dire: «Forse tu non eri arrabbiata con noi ma con te stessa. Noi, comunque, non ce lo meritavamo». E poi ha concluso così: «È comunque stata una donna incredibile, ci ha insegnato il valore della cultura, ci ha insegnato ad amare la lettura. Di questo la ringrazio»