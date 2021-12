Grande fratello Vip, Soleil si dispera e Katia Ricciarelli …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 ed è stata piuttosto intensa, ricca di emozioni ma soprattutto di colpi di scena. Abbiamo assistito all’ingresso in casa di Delia Duran, ovvero la moglie di Alex Belli il quale tra l’altro ha infranto le norme anti-Covid correndo in contro alla moglie e per questo è stato eliminato dal gioco. Alex è stato così squalificato e poi è andato in studio dove ha confermato ancora una volta di amare Soleil.

Grande fratello VIp 6, Alex Belli infrange le regole anti-Covid e viene espulso

L’attore aveva comunque intenzione di uscire dal programma e questa volontà pare l’avesse manifestata diversi giorni fa. Poi, così come ha confermato Signorini, sembrerebbe che dopo aver parlato a lungo con gli autori, Alex fosse d’accordo con tutti che sarebbe uscito dalla casa ed effettivamente così è stato. Ciò che non avevamo messo in conto è la reazione di Soleil Sorge, l’influencer che è apparsa piuttosto delusa e rabbiosa nei confronti dell’ex gieffino. Cosa è accaduto nella notte?

La disperazione di Soleil Sorge dopo l’uscita di Alex

Dopo l’uscita di Alex Belli, ma soprattutto dopo il modo scelto dall’attore per uscire dalla casa, sembra che Soleil sia letteralmente crollata. In suo soccorso, sin da subito sono andate Katia Ricciarelli e Jessica Selassiè. Le due hanno tentato di consolare Soleil, incoraggiandola a non demoralizzarsi, a tirarsi su ed andare avanti con il suo percorso all’interno della casa. Sicuramente il modo in cui Alex è uscito di scena non se lo aspettava nessuno, nemmeno Soleil che nella notte si è lasciata parecchio andare a delle vere e proprie crisi di nervi e soprattutto di pianto.

Katia Ricciarelli e Jessica Selassiè consolano Soleil

Katia Ricciarelli ha tentato in tutti i modi di consolarla, correndo da lei in giardino, abbracciandola. Soleil tra le lacrime avrebbe detto “Adesso passa”. Poi Katia e Jessica sarebbero rimaste a lungo con Soleil. “Forza Sole. Pensa solamente che è stato tutto uno schifo in cui tu sei stata messa in mezzo. Da quello devi prendere la forza, veramente. Sei forte“. Queste le parole di Jessica. Soleil ad ogni modo, nel corso della notte, ma anche questa mattina non ha potuto non commuoversi anche perchè tutto all’interno della casa gli ricorda Alex e quello che è stato il loro percorso li dentro. Ma sarà davvero finita questa loro storia?