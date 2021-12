Povia ha il covid e Cartabellotta lo prende in giro e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

In questi due anni di pandemia da Covid-19 ne abbiamo visto di tutti i colori. Proprio in quest’ultimo anno, c’è stata una vera e propria guerra tra i no-Vax e coloro che invece, coscienziosamente si sono sottoposti alla vaccinazione. Adesso però, in questo clima di odio sembra che le cose siano ulteriormente peggiorate. In questi giorni, infatti, un medico sembra aver detto di odiare i malati di Covid. Ma di chi si tratta? Cosa sta accadendo? Facciamo un pò di chiarezza.

Povia positivo al Covid, Nino Cartabellotta sfotte i malati

Ebbene si, sembra proprio che in questi giorni Nino Cartabellotta, ovvero il Presidente della Fondazione Gimbe, si sia lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno lasciato davvero tutti senza parole. Cartabellotta, che tutti noi abbiamo conosciuto grazie ai periodici bollettini relativi ai numeri del Covid, sarebbe stato protagonista di una polemica che ha visto coinvolto anche Povia, il cantante che proprio in questi giorni ha comunicato di essere positivo al Covid.

“Ben ti sta…”, le parole di Nino Cartabellotta che non piacciono a Storace

“Non ti sei vaccinato e ben ti sta“, queste le parole di Cartabellotta, il quale si sarebbe dunque accanito sul cantante Povia che attualmente sta lottando contro il Covid. Ed ancora “In Italia, non in chissà quale paese del terzo o quarto mondo“, questo quanto commentato da Francesco Storace sul sito 7Colli. In questa polemica sarebbe intervenuto anche il vicedirettore de Il tempo, il quale è andato giù in modo piuttosto pesante.”È davvero un paese infetto nella testa quello che vomita addosso all’altro tutto quello che gli esce dallo stomaco via bocca. E’ odioso, incivile, barbaro.Il medico che sbeffeggia il malato di Covid”. “Leggere di un medico come Nino Cartabellotta – che spesso va in tv a dare i numeri per la fondazione Gimbe – che si accanisce contro il cantante Povia, lascia basiti. Pensavamo fosse roba da ragazzini social, invece è la cosiddetta scienza. Macché, è scemenza“. Questo ancora l’affondo del vicedirettore de Il Tempo.

Storace si scaglia contro Nino Cartabellotta

Ma Storace, ha continuato questa polemica dicendo ancora “L’artista ha il Covid, con una bassa carica virale. E questo è bastato a Cartabellotta – ironizzando in maniera becera su quel che canta Povia – per scrivere un tweet abbastanza disgustoso: ‘Finchè i cretini fanno(eh) Finchè i cretini fanno(ah) Finchè i cretini fanno ‘boom’“. “Ma ci fa o c’è? La professione medica gli consente di irridere chi sta male? Ha capito che cosa è riuscito a vergare contro chi è stato colpito dal Covid?”, questo ancora quanto dichiarato da Storace, il quale sembra non aver proprio preso bene l’uscita di Cartabellotta. Poi Storace avrebbe ancora sottolineato di essersi vaccinato tre volte e di avere il super green pass ma che questo non lo porta a sfottere i malati di Covid o a dire che se la sono cercata così come ha fatto il medico. “È molto stupido un atteggiamento così offensivo. Così non li convincerete mai a scegliere il vaccino. Non credo che il dottor Cartabellotta possa permettersi di sfottere chi fuma perché rischia il cancro al polmone; o chi mangia troppo – ahimè – perché si espone alle conseguenze fisiche del caso“. Questo ancora quanto aggiunto da Storace.