Sonia Bruganelli massacra Lorenzo Amoruso: “Almeno io ho …”

Torniamo a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di Sonia Bruganelli, la nota opinionista che quest’anno grazie a questo ruolo si sta facendo finalmente conoscere dai telespettatori italiani. In questi anni la moglie di Paolo Bonolis effettivamente ha lavorato dietro le quinte e soltanto in rare occasioni è stata protagonista di qualche programma televisivo. Ad ogni modo, Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta quest’anno per questa edizione del reality e sembra che Sonia non stia deludendo le aspettative. Al fianco dell’ex gieffina e conduttrice televisiva Adriana Volpe, Sonia sta facendo davvero un ottimo lavoro.

Sonia Bruganelli, l’opinionista del Gf Vip piace sempre di più

In questi mesi ha fatto ben capire di avere proprio un bel caratterino, ma soprattutto ha dimostrato di essere una donna forte, decisa e schietta, senza peli sulla lingua. In queste settimane, ad ogni modo, Sonia avrebbe avuto un dibattito piuttosto acceso con Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo è il compagno di una attuale concorrente, ovvero Manila Nazzaro.

La moglie di Paolo Bonolis criticata duramente da Lorenzo Amoruso

L’ex calciatore segue con grande fervore l’avventura della sua compagna all’interno del reality ed è anche solito commentare ciò che accade sui social. Sembra che nelle scorse settimane, Lorenzo abbia in qualche modo criticato la Bruganelli ed avrebbe nello specifico cercato in qualche modo di mettere in discussione il suo ruolo all’interno di questo reality. “Cara Sonia il tuo pensiero scontenta tutti tranne il tuo ego smisurato, neanche fossi importante…”. Queste le parole di Amoruso che non sono per niente piaciute a Sonia che ovviamente non è rimasta a guardare ma ha voluto rispondere a tono e lo ha fatto attraverso un tweet.

La risposta di Sonia Bruganelli e l’affondo al compagno di Manila Nazzaro in puntata

“Non sono importante, ma intanto io ho un ruolo nel programma…”. Questa la risposta della moglie di Paolo Bonolis, schietta, diretta e concisa. Ma non è finita qui, visto che la Bruganelli proprio nel corso della puntata di ieri sera, dopo essersi commossa per Katia RIcciarelli, sembra aver trovato il modo per lanciare una frecciatina a Lorenzo. “Continuasse a fare il selezionatore dì calciatori…”, queste le parole ancora di Sonia alle quale almeno per il momento Lorenzo non ha risposto. Intanto, sembra che Manila abbia già fatto sapere di voler lasciare la casa, anche se non sembra aver svelato il motivo, almeno per il momento.