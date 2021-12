Sanremo 2022, Amadeus vuole Elisa Isoardi ma …

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo previsto per il prossimo 1 febbraio 2022. A condurre sarà ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, il famosissimo conduttore italiano Amedeo Umberto Rita Sebastiani semplicemente conosciuto come Amadeus. Ma chi ci sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston? Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente il nome di una nota presentatrice. Di chi stiamo parlando?

Elisa Isoardi sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus?

Quella che andrà in onda dall’ 1 al 5 febbraio 2022 sarà la settandaduesima edizione del Festival di Sanremo ovvero il festival della canzone italiana. Proprio alcuni giorni fa sono stati svelati i nomi dei big in gara e adesso quello che in tanti si stanno domandando è chi saranno le donne che affiancheranno il conduttore Amadeus in questa nuova avventura. A tal proposito è possibile dire che nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente il nome di una famosa presentatrice ovvero Elisa Isoardi. Secondo alcuni rumors sarà proprio l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco oltre che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ad affiancare Amadeus nella conduzione di una delle cinque serate del Festival.

I rumors sull’ex naufraga

Secondo alcuni rumors Elisa Isoardi potrebbe quindi salire sul palco dell’Ariston per affiancare il conduttore nel corso di una delle cinque serate previste per il Festival. Nello specifico secondo quanto rivelato dal settimanale Vero sembrerebbe che sia stato proprio il direttore artistico a volerla. E’ però opportuno precisare che al momento si tratterebbe di semplici indiscrezioni e quindi di nulla di confermato. Inoltre sempre secondo alcune indiscrezioni proprio ad Elisa Isoardi potrebbe essere affidato un nuovo programma in RAI da condurre addirittura da sola.

Le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2022

Oltre che Elisa Isoardi potrebbero esserci anche altre donne ad affiancare Amadeus nel corso delle diverse serate del Festival di Sanremo 2022. Ad esempio tra i probabili nomi circolati negli ultimi giorni vi troviamo anche quelli di Matilde Gioli, Alessia Marcuzzi e Matilde De Angelis. A proposito invece dei possibili ospiti è circolato il nome del velocista Marcell Jacobs. Secondo alcune indiscrezioni proprio quest’ultimo potrebbe ricoprire il ruolo che lo scorso anno è stato ricoperto dal noto calciatore Zlatan Ibrahimovic. È opportuno precisare che al momento si tratta di semplici indiscrezioni e di nulla di confermato per cui per informazioni più dettagliate e veritiere bisognerà attendere ancora qualche giorno.