GF Vip, Sonia Bruganelli scoppia a piangere e poi dice …

Sono ormai diversi mesi che su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip ovvero uno dei reality show più seguiti ed apprezzati della televisione. Tra le opinioniste in studio è presente oltre che Adriana Volpe anche Sonia Bruganelli. La donna nel corso di questi mesi è apparsa sempre piuttosto fredda ma durante la puntata andata in onda nella serata di ieri, lunedì 13 settembre 2021, si è commossa per la prima volta in diretta televisiva. Come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli si commuove durante la diretta del Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli nel corso di questi mesi trascorsi all’interno dello studio del Grande Fratello Vip si è sempre mostrata forte ma è stato durante la puntata andata in onda nella serata di ieri che per la prima volta si è commossa. A farla piangere è stata nello specifico Katia Ricciarelli che ha fatto una rivelazione molto importante. La famosa cantante lirica ha infatti rivelato che una volta che uscirà dal reality si sposerà, e proprio le parole utilizzate per il suo amore hanno tanto commosso la moglie di Paolo Bonolis.

La rivelazione di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli si è lasciata andare rivelando a due delle sue compagne d’avventura, ovvero Carmen Russo e Soleil Sorge, l’intenzione di sposarsi una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello vip. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera il conduttore Alfonso Signorini ha quindi chiamato la cantante in confessionale rivolgendole delle domande su questo presunto futuro matrimonio. È stato a tal proposito che la Ricciarelli ha rivelato “Quest’uomo mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente passione o cosa, è una cosa molto più alta penso”.

Le parole della cantante e la reazione della Bruganelli

Katia Ricciarelli ha poi proseguito affermando che questo periodo trascorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip le ha permesso di poter rendersi conto di tante cose importanti , tra queste la paura di rimanere da sola. A proposito della persona che l’aspetta fuori la Ricciarelli ha rivelato “So che questa persona c’è e questo veramente mi fa stare serena, credo che sia la conclusione di una vita come la mia, spero proprio di non sbagliare ancora, c’è sempre una cosa che spunta all’orizzonte, non te lo immagini ma c’è. Abbiamo sempre un’altra possibilità nella vita”. Le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato e commosso molto Sonia Bruganelli. Alla domanda di Signorini che le ha chiesto il motivo delle sue lacrime la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato di ricordare una delle prime frasi dette dalla Ricciarelli in seguito al suo ingresso nella casa. Una frase che riguardava proprio la forza dell’ultimo amore e a proposito della quale la Bruganelli ha affermato “questo è esattamente quel che voleva dire e mi sono commossa, emozionata, perché la penso esattamente come lei”.