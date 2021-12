Maria De Filippi durissima con Andrea Nicole e il web applaude

0 SHARES Condividi Tweet

A Uomini e Donne c’è stato un vero e proprio colpo di scena, andato in onda proprio nella puntata di ieri mercoledì 15 dicembre 2021. Ebbene, sembra proprio che l’ex tronista Andrea Nicole sia entrata in studio insieme al corteggiatore Ciprian per confessare qualcosa di importante accaduto tra di loro. Stando al loro racconto, sembra che il corteggiatore si sia presentato a casa di Andrea Nicole inaspettatamente e senza telecamere. Lei l’avrebbe fatto accomodare e avrebbero anche trascorso la notte insieme. I due sarebbero tornati così in studio per raccontare tutto e scusarsi con al redazione e l’ex tronista anche con l’altro corteggiatore che ovviamente c’è rimasto molto male. Maria De Filippi che in tutti questi anni ne ha viste davvero di tutti i colori, sembra aver voluto commentare l’accaduto, non nascondendo affatto la sua delusione. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?

Uomini e Donne, dopo “il tradimento” di Andrea Nicole parla Maria De Filippi

Come abbiamo avuto modo di vedere, sembra che a UOmini e Donne sia accaduto davvero di tutto. Dopo la confessione di Andrea Nicole è arrivato il commento di Maria De FIlippi, la nota conduttrice che non ha nascosto il fatto di esserci rimasta davvero molto male. Ma cosa ha dichiarato la regina di Canale 5?

Il commento della conduttrice

“Se ci sono rimasta male di quello che è successo? Queste cose possono capitare, puoi anche dire alla redazione non lo caccio, ma lo tengo. Tutto qua capisci? Ci rimango male soltanto di questo. Su Ciprian io penso che tu abbia fatto una cosa non bella per lei, hai scelto in modo egoista di mettertela in questa situazione. Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo loro la scelta era già Ciprian e cercavo di farlo capire. Lei lo giustificava sempre“. Poi Maria rivolgendosi proprio a Ciprian ha aggiunto che il suo gesto è stato piuttosto inutile, visto che il giovane sapeva benissimo che sarebbe stato la sua scelta.

Delusione e comprensione, Maria sempre educata parla del “tradimento” di Andrea Nicole

“Per questo quando tu Ciprian vai a casa di lei è una cosa inutile. Lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te. Quindi tu vai da lei per un puntiglio, non credo minimamente che non ti riesci ad esprimere in tv. Penso che quel messaggio che hai scritto a lei pensavi che non venisse letto. Quel messaggio ti ha oscurato l’immagine e dovevi per forza di cosa ripulirti”. Questo ancora quanto aggiunto da Maria, la quale ha aggiunto di non essersi assolutamente pentita di aver dato questa opportunità ad Andrea Nicole ma ha ribadito di esserci rimasta male per non aver semplicemente avvertito la redazione.

Il web è stata daccordo con quanto detto dalla De Filippi e ha inondato i social con i commenti.