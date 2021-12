Iva Zanicchi al veleno contro Claudio Baglioni “Lui dovrebbe …”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi la conosciamo tutti per essere una nota cantante e artista italiana, la quale nella serata di ieri è stata ospite di Amadeus nella serata dedicata a Sanremo Giovani. Ebbene, come sempre la Zanicchi è stata ironica ed ha parlato della sua prossima partecipazione al Festival. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni, sembra che abbia fatto una battuta che non è di certo passata inosservata ed è stata anche riportata sui social. Per questa battuta, Iva sarebbe finita al centro della polemica e criticata da molti utenti social. Ma cosa è accaduto?

Iva Zanicchi pronta per la partecipazione al Festival di Sanremo 2022

Iva Zanicchi, come abbiamo visto, nella serata di ieri è stata ospite nel programma di Amadeus e sembra che abbia parlato della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda nei primi giorni di Febbraio 2022. Nel corso dell’intervista, rilasciata in questi giorni, nel commentare la sua partecipazione alla manifestazione canora più importante d’Italia, la Zanicchi però avrebbe fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico la cantante avrebbe citato Claudio Baglioni.

L’intervista di Iva e la frecciatina a Claudio Baglioni

La Zanicchi, quindi, che è tra i 25 big che si sfideranno sull’ambito palco dell’Ariston, avrebbe parlato di questa prossima esperienza utilizzando sempre la sua solita ironia. “Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti“. Con queste parole la cantante e conduttrice ha commentato la sua partecipazione al Festival, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico, da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus”. Questo ancora quanto ha anticipato Iva. Quest’ultima dopo tantissimi anni torna a Sanremo pronta per questa emozionante ed intensa avventura. Ma inevitabilmente nel corso dell’intervista, Iva avrebbe parlato anche dello show Diva, andato in onda nelle scorse settimane su Canale 5. Iva, parlando di questo programma celebrativo, avrebbe colto l’occasione per rispondere alle critiche di coloro che avevano parlato di risultati deludenti.

La battuta su Baglioni che non piace al pubblico “Dovrebbe suicidarsi”

“Allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi? (…) E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli”. Queste le parole della Zanicchi, parole che sono sembrate una vera e propria frecciatina nei confronti di Baglioni, facendo intendere che il suo programma non sta avendo il successo sperato. Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa.” Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto… Baglioni ha un repertorio unico ma è un programma freddo, lontano dalla gente”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Zanicchi.