Selvaggia Lucarelli diretta su Carolyn Smith: “Inutilmente cattiva …”

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith hanno litigato e questo è accaduto un paio di sabati fa.

Il litigio è avvenuto per la definizione di “geniale” che la Smith aveva dato all’esibizione di Andrea Iannone e la Lucarelli aveva controbattuto dicendo che forse era il caso di rivedere il significato di geniale. Carolyn Smith aveva preso molto a cuore e molto male quella replica della Lucarelli che, in qualche modo, la stava contraddicendo e le aveva risposto, a muso duro, che non poteva contestare tutta la sua carriera, la sua competenza e la sua professionalità.

Poi, però, durante il proseguo della puntata, è parso che la Lucarelli cercasse in qualche modo di smorzare la polemica con la Smith, invece, la Smith è rimasta ferma sulla sua posizione di persona offesa.

Carolyn Smith sui social scrive un post per Lamberto Sposini

Ieri Carolyn Smith, che sui social è sempre molto attiva, ha scritto un post per Lamberto Sposini che ha fatto parte della giuria di Ballando con le stelle fino a che non è stato colpito dall’ictus. Il posto di Lamberto Sposini è stato poi preso dalla Lucarelli. Carolyn Smith, sui social, ha scritto così: “Con grande sorpresa ho trovato questo stupendo foto di un uomo che mi ha insegnato tanto nella vita. Lo sguardo dice tutto. Lamberto Sposini TI VOGLIO SEMPRE BENE!”

La reazione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere

Selvaggia Lucarelli ha interpretato quel post come una frecciata indirizzata alla sua persona e così ha commentato: “ Ma il senso di lanciare ancora frecciate? Ma cosa le avrò fatto mai? Ma che cosa sproporzionata e inutilmente cattiva. Bah.”

Anche il web ha comento il post della Smith e in tanti hanno postato commenti del seguente tenore: “Pensa da Alberto Sposini alla Lucarelli😢” e ancora: “E dire che la Lucarelli adesso occupa il suo posto… dalle stelle alle stalle.”

Ora il pubblico sia quello dei social che quello del web aspetta di vedere cosa accadrà nell’ultima puntata di Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e la presidente di giuria Carolyn Smith per capire se le tensioni si sono un po’ dissipate o c’è ancora il gelo.

Al momento non c’è alcuna novità, anzi sembra che la Smith non intenda perdonare lo scivolone della Lucarelli che, dal canto suo, non ritiene di aver detto nulla di così grave od offensivo nei confronti di Carolyn.