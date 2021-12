Gf Vip 6, Patrizia Mirigliani sui social formula una richiesta ad Alfonso Signorini: “Alfonso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo parecchio discutere in queste ore un video che è stato diffuso sui social proprio da Patrizia Mirigliani. Quest’ultima, oltre ad essere la patron di Miss Italia è anche la mamma di Nicola Pisu, ovvero l’ex concorrente del Grande fratello vip 6 che è stato eliminato soltanto qualche settimana fa. Ebbene, la donna nelle scorse ore avrebbe postato un video sui social, commentando quanto accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia tra Miriana Trevisan e Nicola. Ma cosa ha dichiarato la donna?

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, il loro rapporto tormentato all’interno del Gf vip 6

Nicola Pisu è stato un concorrente di questa edizione del reality di casa Mediaset attualmente in corso. Il suo percorso all’interno del reality è stato piuttosto apprezzato, ma forse compromesso dal rapporto che poi si è venuto a creare con Miriana Trevisan. Per Nicola, vivere diversi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia è stata sicuramente una grande esperienza, che gli ha regalato tanto. Ad ogni modo, l’essersi avvicinato a Miriana, con la quale ha vissuto un rapporto piuttosto tormentato, per molti ha compromesso la sua permanenza all’interno della casa. Nicola pare si fosse detto addirittura innamorato della Trevisan, mentre quest’ultima sembrava avesse solo un’attrazione fisica per lui. Miriana ad un certo punto avrebbe anche detto con assoluta certezza che anche all’esterno tra i due ci sarebbe stata solo una amicizia.

Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola dice la sua su questa storia

Adesso a distanza di un pò di tempo, su questa vicenda è intervenuta Patrizia Mirigliani la mamma di Nicola, la quale nelle scorse ore ha postato un video su Instagram. La patron di Miss Italia avrebbe commentato, quindi, questa vicenda e poi avrebbe in qualche modo fatto un appello al conduttore, ovvero Alfonso Signorini.“Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo…Ascoltate!“. Queste le parole di Patrizia, la quale ovviamente non si è fermata a questo, ma ha continuato il suo video esprimendo parole piuttosto pesanti.

L’appello della patron di Miss Italia ad Alfonso Signorini

“Voglio condividere con voi una tematica che mi sta molto a cuore, perché mi ha colpita e ferita molto. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio è una persona che ha avuto i suoi problemi, una persona, ingenua e pura. Ma che Nicola possa far paura a qualcuno mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso, chiarisci questo punto perché è davvero antipatico. Nicola è la persona più dolce e carina verso il mondo femminile, tra tutti quelli che conosco. Il sentimento che provava per questa donna era puro, così com’è lui. Dai, ma come si fa a parlare di ‘paura’? Ma lasciamo perdere. Stiamo offendendo le persone che davvero dovevano avere paura di qualcuno che ha fatto loro del male. Stiamo offendendo le donne che ne hanno subite tante. Non tocchiamo questi punti, perché non sono affatto belli. Quindi direi di rivedere bene ciò che viene detto”. Questo il commento della donna.