Magalli condannato a pagare una multa per le offese alla Volpe lancia una bomba su Signorini

Continua la guerra tra Giancarlo Magalli, il noto conduttore e l’attuale opinionista del Grande fratello vip 6, ovvero Adriana Volpe. I due sembra che ormai da diversi anni si stiano facendo la guerra per delle diatribe sorte un pò di tempo fa, quando entrambi lavorano insieme per un noto programma Rai. I due si sono fatti la guerra in tv, sui social ed anche in tribunale. Adesso, però, a distanza di anni sembra essere arrivato il giorno del giudizio. Ebbene, il Tribunale sembra aver “condannato” Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata”. Ad ogni modo, il noto conduttore avrebbe ridimensionato tutto ed avrebbe fatto un post che ovviamente non è passato inosservato alla Volpe che ha replicato ancora una volta, spiegando effettivamente come sono andate le cose. Ma vediamo cosa è accaduto.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, arriva la condanna per il conduttore

Giancarlo Magalli sembra che dopo aver ricevuto la notizia relativa alla sua condanna, abbia tentato di sminuire la vicenda sui social. Il conduttore avrebbe affermato di essere stato soltanto “multato”, per delle affermazioni che avrebbe rilasciato nel corso di un’intervista. “La Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare“. Questo ancora quanto si legge nel post scritto da Magalli che ancora una volta ha tentato in tutti i modi di stuzzicare Adriana.

Il post polemico di Giancarlo e l’ennesima frecciatina alla Volpe

“Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento“. Questo esattamente il post pubblicato dal conduttore, il quale sembra sia stato chiamato in giudizio proprio dalla conduttrice per un’intervista che lo stesso avrebbe rilasciato a Chi esattamente il 22 novembre 2017. Ma Magalli non si sarebbe limitato a questo ed avrebbe aggiunto ancora dei dettagli.

La precisazione del conduttore

“Per inciso nella causa eravamo imputati io, il giornalista che mi aveva fatto l’intervista ed aveva cercato di farmi parlare della Volpe (assolto) ed il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata. Per lui la querela è stata ritirata. E di chi parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze, eh…“. Queste ancora le parole del conduttore che sicuramente ha voluto alludere al fatto che Adriana ha ritirato la querela, perchè da questo ne ha tratto vantaggio andando a lavorare con Signorini.