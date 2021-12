Simona Branchetti sostituisce Barbara D’Urso e dice diretta “Non saremo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Era da tempo che si vociferava su un possibile cambio di rotta per Pomeriggio 5, il noto programma che da diversi anni va in onda su Canale 5 ed è condotto da Barbara D’Urso. Ebbene, adesso sembra essere arrivata la conferma del fatto che per il programma sono in arrivo delle novità. La principale è che Barbara sarà sostituita ed a prendere il suo posto sarà SImona Branchetti, una giornalista Mediaset che proprio la scorsa estate sembra aver condotto Morning News, su Canale 5, ottenendo un discreto successo. Questa non è l’unica novità introdotta in questi giorni. Lo scorso 13 dicembre, infatti, ha debuttato il nuovo programma Mattimo 5 News, condotto da Francesco Vecchi che ha di fatto preso il posto di Federica Panicucci. Ebbene, adesso sono in arrivo delle novità anche per Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sostituita da una nuova conduttrice

A confermare il fatto che Barbara D’Urso sarà sostituita da Simona Branchetti, è stata proprio quest’ultima. La giornalista Mediaset infatti, sembra aver rilasciato un’intervista al settimanale DI Più, dicendosi particolarmente emozionata e felice per questa sua nuova opportunità.

Simona Branchetti al timone di Pomeriggio 5 news

“Morning News è stato un esperimento per tutti, andava ad occupare uno spazio nuovo, che durante l’estate non era mai esistito su Canale 5. Adesso è tutto diverso: vado a sostituire un altro programma, che va in onda da anni, ha un suo seguito ed è condotto da una grande professionista [Barbara d’Urso, ndr]. Sono felice che Canale 5 mi abbia dato questa nuova opportunità, che mi abbia dato ancora fiducia. Ho un compito molto più arduo, però lo vivo con serenità, senza angoscia. E darò il massimo, come sempre. Sarà un programma che costruiremo giorno per giorno, perché ruoterà soprattutto attorno ai principali fatti di cronaca e attualità. Non saremo nello studio televisivo di Barbara, ma in uno tutto nuovo”.Queste le parole della conduttrice che ha così parlato della sua esperienza passata ed anche di quella che sta per iniziare tra pochi giorni.

Tante novità in casa Mediaset, anche la Panicucci sostituita ma i risultati sono deludenti

Intanto c’è chi sostiene che questo cambio di rotta non porterà dei miglioramenti o nuovi ascolti. DavideMaggio.it, ha fatto sapere che gli ascolti di Mattino 5 effettivamente sono rimasti identici a quelli di Mattino 5 e che di conseguenza lo stesso accadrà con Pomeriggio 5.“Mattino Cinque: togliendo la Panicucci, il risultato non cambia […] Con il solo giornalista al timone, un po’ “alla Alberto Matano” a La Vita in Diretta dopo anni di conduzioni doppie, Mattino Cinque non si snatura né si immola alla sola informazione […] e può proseguire la sua cavalcata anche con un uomo solo al comando“. Questo quanto si legge sull’editoriale sopra citato. C’è anche attesa, quindi, intorno a questo nuovo programma e soprattutto sulla conduttrice.